Faz parte do imaginário popular crer que a cada início de ano tudo se renova

SALÁRIO DOS VEREADORES !

De tempos em tempos, geralmente no inicio de uma gestão municipal todos nós observamos movimentos populares que buscam a adequação dos salários com a atividade exercida pelos vereadores.

Estes movimentos espoucam lá, aqui e acolá e em sua totalidade acabam dando em nada com tudo continuando como está. É um assunto espinhoso para ser tratado em público porque todos temos dentro da listagem dos vereadores, amigos, familiares, conhecidos e na maioria das vezes, pessoas que nos auxiliaram e estiveram ao nosso lado em alguma circunstância de nossa vida.

Dito isto, fica claro que a opinião sobre estes vencimentos não tem nenhum cunho pessoal, longe disto, mas acredito, desde sempre, que principalmente em municípios do porte do nosso deveríamos adequar os salários dos edis a sua atividade pública e ao tempo gasto para tal com apenas uma sessão semanal.

Está mais do que na hora de esclarecermos que a atividade parlamentar deve ser de legislar (criando e analisando projetos e leis para a cidade), fiscalizar o executivo e ser um “organizador comunitário “ buscando e dando estrutura para a sua comunidade conquistar as benfeitorias que acha prioridade.

Temos aqui uma “cultura” equivocada que vereador é assistente social e deve bancar remédios, festas, cerveja, fardamentos para time de futebol, comprar rifas e votos para “rainha de festas “, etc,etc,etc . Então esta mudança de conceitos deve também passar pela conscientização dos eleitores e população em geral, cada um em seu quadrado, cobrando de seu representante, não benefícios financeiros pessoais mas sim atitudes que representam o seu real papel na sociedade.

Quanto aos vereadores, quem sabe, não está mais do que na hora de reverem seus posicionamentos e buscarem ao invés de salários uma justa “ ajuda de custo“ para desenvolverem suas atividades. Seria Nova Veneza fazendo história e servindo de exemplo para o Brasil. Porque não ?

2017 EM FOCO!

Faz parte do imaginário popular crer que a cada início de ano tudo se renova e as portas da esperança se escancaram lindamente para todos. É claro que o período de dias levado par a Terra dar a volta em torno do Sol serve de parâmetro para a vida da espécie humana desde os tempos primordiais e embora sejamos sabedores que nada acontece de extraordinário nesta simples passagem do tempo e que os dias continuarão sua sequência desde sempre não custa absorvermos um pouco desta fantasia coletiva e entrarmos no clima de otimismo generalizado que se instala entre nós.

Para focarmos este aspecto em relação à nossa comunidade é claro que a maior expectativa por aqui é a gerada pela nova administração que se instala em nossa prefeitura. A cidade seguiu seu ritmo normal nesta transição e tudo continuou funcionando adequadamente; mérito de quem sai e mérito de quem entra… e bom para todos nós. Já em relação a nova equipe de governo Nova Veneza conta agora com vários nomes experientes e já “rodados“ no serviço público como o Prefeito, o Vice e vários secretários anunciados como Osnir Ghellere, Élzio Milanez, Suzan Bortoluzzi Brogni e Tarcisio Mathias entre outros; as novidades são Renato Pierre no Planejamento e Heriton Sandrini no Esporte e a incerteza fica na Pasta da Saúde onde Adjalma Mastella atuará como assessor mas o titular ainda não está definido.

Passada a eleição, acredito que a grande maioria da população (tirando os fanáticos) passa a torcer e contribuir para o sucesso do Governo Municipal, seja de que partido for, já que aqui é nosso lugar e aqui se desenrola nossa vida. Deixo o meu sincero agradecimento por tudo aquilo de bom que foi feito pelo Evandro e equipe e meu desejo e torcida para que o Géio e companheiros sejam felizes em sua jornada nas busca do bem comum.

CASADOS x SOLTEIROS !

Numa bela iniciativa do Leandro Mello e do Renato Gava foi realizada na noite de 26 de dezembro a edição do jogo Solteiros X Casados na Associação Bistek. Entre muitos atletas, quase – atletas, ex-atletas e desatletas reinou o clima de alegria e camaradagem tanto dentro do campo com vitória significativa dos casados por 11 X 5 e boa arbitragem a cargo do Chaniel Grande como depois na comemoração gastronômica capitaneada pelo Maurício Ghislandi com direito a muitas geladas e banho de piscina. Com o sucesso do evento que arrecadou várias cestas básicas para a população carente já se especula a possibilidade de no próximo ano o jogo ser realizado no Estádio Darci Marini e o mais interessante é que TEM VÁRIOS SOLTEIROS PROCURANDO DESESPERADAMENTE UMA COMPANHEIRA PARA PODEREM JOGAR NO TIME DOS CASADOS…!

DICA DA SEMANA !

Para começar bem o ano de 2017 fica a dica de um livro bem interessante, trata-se de Beneficio da Morte onde o autor Robin Cook nos leva ao mundo da Ciência Médica,Células – tronco e Criação de Orgãos aliado aos subterrâneos da ganância humana onde a busca por dinheiro e poder junto ao universo dos seguros de vida vale mais que qualquer pessoa.