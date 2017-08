Faz bem ao corpo: Unesc oferece curso de Culinária Low Carb

Mousse de chocolate está entre os pratos ensinados

Ter uma alimentação saborosa e cuidar da saúde ao mesmo tempo? A Unesc pode te ajudar. Estão abertas as inscrições para uma capacitação gastronômica com pratos de dar água na boca e que fazem bem ao corpo. É o curso de Culinária Low Carb, ministrada pelo professor gastrólogo João Pedro Nicolodi. A aula ocorre no dia 15 de agosto, das 18h30 às 22h30. As inscrições podem ser feitas até o dia do curso.

Durante o encontro, o professor vai compartilhar suas técnicas no preparo de pratos como mousse de chocolate e frutas vermelhas, pão nuvem com maionese de castanha de caju, moqueca funcional de shimeji e pupunha com farofa de coco e alimentos que proporcionam sabor e saúde.

Low Carb

A “alimentação Low Carb” busca melhorar o funcionamento do metabolismo e proporcionar a diminuição do peso. Os pratos também fazem parte de uma reeducação alimentar que auxilia na redução do apetite.

Inscrições

Os interessados em participar do curso podem entrar em contato no e-mail sce@unesc.net ou pelo telefone . Para conhecer outros cursos oferecidos pela Universidade acesse o link.

