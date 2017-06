_Um fato político ocorrido durante um evento da festa foi o que mais circulou pelos smartphones.

Anedotário político

FISCAIS – Uma obra no centro da cidade sempre atrai a curiosidade das pessoas, principalmente dos aposentados e quem já está com a vida ganha. As teorias sobre a obra são as mais diversas. Todos falam com extremo conhecimento do assunto mas a simpatia política pesa muito nos comentários a favor ou contra.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

AMESC

Além dos municípios da AMREC, este espaço vai voltar a partir desta edição a circular também nos municípios da AMESC, onde tenho uma legião de leitores e amigos. Naqueles municípios há muitas famílias oriundas de Nova Veneza.

Da hora

_Neste final de semana a festa será em São Bento Baixo, é a tradicional festa de São João Batista com a maior fogueira do sul. Participe.

_O Sr. Mário Moro com seu mini-museu anda numa mídia que dá gosto de ver. Ele emplacou matérias em vários jornais e é leitor fiel deste espaço. Obrigado.

_Neste final de semana como é tradicional, uma legião neoveneziana vai subir a serra para São José dos Ausentes (RS)mais precisamente para a localidade de Faxinal Preto, no sítio de Vitor Gava. A festa é animada.

_Tarcísio Gava, feliz da vida, se recupera bem da cirurgia cardíaca realizada na sexta-feira. Ele colocou quatro pontes de safena.

_A bela e simpática Lia Grandi Santos por pouco não foi eleita para a corte neoveneziana. Ela que representou a Confraria Pan & Vin ficou em quarto lugar. Obrigado pelo seu trabalho e dedicação.

_A novidade “caixa-central” da festa da gastronomia parece que não agradou muito.

_Moradores de São Bonifácio indignados e alguns falam em sair de lá por causa de mau cheiro de empresa de adubo orgânico. O clima está pesado na Vila Seca.

_As entidades ambientais estão vistoriando o local. O diretor da Fundanove, Juliano Dal Molin Mondardo mora na rua onde fica esta empresa e sabe bem da realidade.

_Nova Veneza precisa trabalhar para construir seu pavilhão de eventos, urgente.

_O carnaval de Veneza é um elemento que atrai muito turista da região e de outros estados. Estava muito bem organizado com cercas e arquibancadas. Este desfile vai crescer muito.

_A décima segunda edição da festa da gastronomia e aniversário do município foi um sucesso de público. Milhares de pessoas nos visitaram.

_Nova Veneza merece um estudo aprofundado de seu potencial turístico para projetar seu futuro neste setor que será promissor. Empresários do setor, comerciantes, Poder Público e entidades organizadas devem traçar projetos para deixar a cidade e o município cada vez mais preparado para atender esta demanda. As pessoas que vem para cá adoram este lugar. Nova Veneza também tem talento para receber as pessoas.

_Vi uma cena impossível de imaginar a alguns anos. Um Ganês ou Senegalês fazendo sua oração muçulmana na calçada entre o museu e a igreja matriz. Ele colocou um tapete no chão e fez as orações ajoelhados também colocando a cabeça no chão como é a tradição, e virado para Meca, a cidade sagrada deles.

_Nesta ano não deu bronca com o proprietário de um restaurante porque a rua da praça da chaminé ficou livre.

_Não sei qual foi o valor do patrocínio da Saint Beer para a festa mas além de ser exclusivo no pavilhão, tinha local de venda dentro da praça. Com o calor que deu, foi quem mais faturou.

_O preço muito “salgado” de alguns produtos vendidos na festa assustaram muita gente.

_Há muito tempo que se fala em colocar mais lixeiras na festa mas na prática isso não acontece.

_Belíssimo trabalho fotográfico de Ânderson Machado, Zé Ronconi e Miltinho Ostetto expostos na festa. O fôlder da ANET com os restaurantes atrações turísticas entregues na festa também ficou muito bom.

_O estacionamento de carros e ônibus nos dias da festa sempre é motivo de aborrecimentos. Locais específicos para ônibus deveriam ser providenciados.

Na política

_A Secretária de Cultura e Turismo Susan Bortoluzzi Brogni circulou o tempo inteiro na festa, acompanhou tudo de perto e foi homenageada várias vezes. Ela merece.

_Quando a prefeitura passou o Hospital São Marcos para as Irmãs Beneditinas há muitos anos, além do prédio tem uma extensa área de 19 hectares.

_Agora se fala em devolução do hospital mas em matérias jornalísticas também se falou em desmembrar a área de terra. Será?

_O Secretário de Educação Élzio Milanez e o Professor Romencito Aléssio deram mais “emoção” ao desfile das famílias.

_Milanez narrou com sua eloquente oratória, e Aléssio bem a seu estilo, narrando cada detalhe e particularidades das famílias e homenageados. Valeu, Élzio e Romencito, vocês também são “valentes.”

_O prefeito Rogério Frigo e o vice Zé Spillere passaram ainda no domingo para agradecer quem tinha barraca na festa.

_O nome do vereador Aroldinho Frigo vem sendo muito badalado, inclusive na cúpula estadual tucana. Seu trabalho como Correspondente Consular Italiano Oficial poderá lhe ajudar muito numa candidatura a Deputado Estadual.

_Os políticos veteranos gostam de investir nas jovens lideranças para buscar os jovens eleitores que correspondem a uma boa parcela da população.

_Um fato político ocorrido durante um evento da festa foi o que mais circulou pelos smartphones.

_A sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira foi “agitada” devido aos últimos acontecimentos políticos. Situação e oposição se acusam pelo fato de Nova Veneza não poder mais receber verbas em função do descumprimento da Lei de Transparência e Acesso à Informação que vem desde 2016.

_O prefeito Rogério Frigo inaugurou sua bela faixa “prefeital” no evento. Na Itália os prefeitos usam esta faixa. Na região, o prefeito de Criciúma também usa.

_Frigo ficou muito satisfeito com o sucesso deste evento na sua volta a prefeitura. Lembrando que foi no seu primeiro ano de seu primeiro mandato que o aniversário do município passou a realizar também a festa da gastronomia. Antes também acontecia o evento mas com estrutura menor.

_A Confraria Pan & Vin sentiu a falta de alguns apreciadores de vinho que no mandato passado bateram ponto no local. Eles são mais próximos do partido que comandava a prefeitura na época.

_Falou-se muito durante a organização da festa da gastronomia em evitar atrações tanto cultural quanto gastronômica para não “desvirtuar” o evento mas depois na prática este discurso não se confirma.

_A relação do tucanato com o presidente da Câmara de Vereadores, Eloir Biro-Biro Minatto (PSD) já foi muito melhor mas eles ainda tem mais este ano e 2018 para se “entenderem.”