Fascia del nostro sindaco

Quero destacar um projeto simples e cultural, que é a lei que criou em Nova Veneza, a “Faixa Cívica ou Faixa Prefeital”, obrigatoriamente usada na Itália pelos prefeitos que veste a faixa com as cores da bandeira tricolor (verde, branco e vermelho). Deve ser coloca no ombro direito até o quadril esquerdo.

Particularmente sempre achei “bello” o uso dessa faixa. Um diferencial simples, mas, com simbologia muito interessante. No dia 14 de junho, vésperas da festa gastronomia entrou em vigor a lei “Faixa Prefeital” como distintivo do cargo do Prefeito Municipal de Nova Veneza. Confeccionada em seda ou cetim, nas cores da bandeira do município de Nova Veneza. O Prefeito usará a faixa em solenidades de posse e outros eventos de grande importância para o município.

A “Faixa Prefeital” foi uma indicação do projeto de lei do jovem Vereador Aroldo Frigo Junior. Dados e dimensões da faixa: com mediadas entre 1,70 metros e 2,10 metros de comprimento e com 12 centímetros de largura, sendo, 4 centímetros de largura para cada cor da bandeira do município (Azul, branca e vermelha), ostentando o brasão do município em sua face posterior, com franjas douradas nas suas extremidades.

Uma roseta nas cores verde e amarelo representando a República Federativa do Brasil, e no centro uma medalha com o brasão do estado de Santa Catarina. O Prefeito no ato solene de sua posso, logo após o compromisso receberá das mãos do Presidente da Câmara de Vereadores ou, a critério dos Prefeitos, sucedido e sucessor, das mãos daquele que se encontra deixando o cargo. Na montagem fotográfica o Prefeito de Nova Veneza Rogério José Frigo e Virginia Raggi a prefeita de Roma capital da Itália, ambos com a faixa cívica. Mi gò piasesto!!!

Hotel Dolomiti

No registro fotográfico a bela e jovem empresária Julia Amboni Spillere sócia proprietária do primeiro hotel do principado caravaggiano que abrirá ao publico no próximo dia quatro de julho. Batizado de Hotel Dolomiti, o nome é em homenagem as famosas cortinas de montanhas do norte e nordeste da Itália.

Localizado há poucos metros do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, o hotel tem traços arquitetônicos das belíssimas construções que cercam as “dolomiti”. Seus quinze leitos totaliza 48 vagas, e em anexo o restaurante que trará novidade gastronômica. O mais novo hotel vai ampliar o setor que mais cresce em Nova Veneza, o turismo. Bravi inpreditore!!!

Consiglier comunale & Parona

Quem foi fazer uma visita oficial na casa da Nona Angelina durante a festa da gastronomia foi o mais novo legislador neoveneziano, o vereador Claiton Zanzi e sua bela e eterna “morosa” Micheli Bortolotto Zanzi. Grassie deea visita!!!

Una beea famèja

Clicados pela Jaqueline Rosa os “bambini” Davi Luiz e a Antonella filhos do músico neoveneziano Samuel Bortoluzzi Amboni e da sua bela e simpaticíssima esposa Aline Dessipris que tem uma mistura de japonês com austríaco. Bei fioi, bea famèja!!!

Da sassuolo par Nova Venèssia

Quem se hospedou em Nova Veneza durante os três dias de festa em Nova Veneza foi o italiano natural da região da Emilia Romagna, precisamente de Sassuolo que fica na Província de Modena, o empresário Roberto Quadrivi e sua bella “moglie” Angelica Argenton com filho Loris. O casal tem vários amigos aqui na capital mundial da Polenta. Zente bona xe senpre benvegnù!!!

Baucando

Desfile das famílias durante a festa da gastronomia é o elemento que mais retrata a nossa cultura étnica. As encenações e históricos deram um show de história. O secretário municipal da educação, o professor Elzio Milanez e tradicionalista Romencito Aléssio foram os apresentadores e também deram seus shows de conhecimentos. Bea… Bravi!!!

Ponte Dei Morosi no sábado durante o carnaval estava super lotada, para fazer a travessia levava mais de 15 minutos no seu espaço de apenas 56 metros. Tal lotação provou que a ponte não vai cair como se havia ventilado por aqui. La non casca mia!!!

Neste final de semana tem a festa de São João Batista no Distrito de São Bento Baixo. A festa tem a maior fogueira do estado de Santa Catarina. Bona festa a tuti quanti!!