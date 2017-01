Família procura morador do Jardim Florença que está desaparecido

Homem está desaparecido desde a última quarta-feira, 25.

A família de Márcio Gonçalves da Silveira de 33 anos, está a procura do homem, que foi visto pela última vez em um bar no bairro Jardim Florença em Nova Veneza. Ele teria saído do estabelecimento em seu veículo, um GM Celta de cor vermelha, placas INB 8586, por volta das 22 horas do último dia 25.

Um boletim de ocorrência já foi registrado pela Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro de Márcio pode ser repassado nos telefones: (48) 9 9648-6139 e 9 9636-2860. Nos telefones de emergência da Polícia Civil 191, ou Polícia Militar no número 190.

Willians Biehl