Família Crippa é homenageada na Câmara de Vereadores

O novo campo de grama sintética de Nova Veneza, que será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, leva o nome de Cládio “Crapon” Crippa. A homenagem se deve à importância dele para o esporte e causas sociais de Nova Veneza. E o reconhecimento também foi ressaltado na sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, nessa terça-feira, 15.

Familiares de Cládio estiveram na Casa Legislativa e, por meio de Emerson Crippa, apresentaram um histórico do homenageado. Emerson agradeceu a lembrança, e os legisladores, por sua vez, exaltaram a trajetória de Crippa e toda a contribuição dele à Nova Veneza e ao esporte.

Indicações e requerimento

Através de requerimento, Eloir Minatto (Biro Biro), presidente da Câmara, confirmou a sessão itinerante que será realizada em Caravaggio, dia 5 de setembro, no Salão Comunitário Benfeitores, a partir das 19 horas. E por meio de indicação, ele solicita a implantação do projeto social “Dançando com a Terceira Idade” em Nova Veneza.

Já Edgar Preis pede a pavimentação asfáltica e instalação de placas (identificação das ruas) em Rio Cedro Médio, iniciando na Rua Hermínio Frasetto e finalizando na Rua Natal Gava. Nesta comunidade, ele solicita o mesmo procedimento na Rua Ítalo Amboni.

E Altevir Selesio Amboni solicita ao poder executivo reparos na ponte de madeira que fica ao lado da residência de Antônio Leopoldo, em São Bento Alto, por questões de segurança.

Tadeu Spilere