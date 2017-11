Falta de repasse fecha atendimento 24 horas em Forquilhinha

O saldo de quase três meses de atraso no repasse da verba por parte do Governo do Estado de Santa Catarina para manutenção do atendimento 24 horas no pronto atendimento em Forquilhinha, vai resultar no fechamento parcial do serviço.

A partir de quarta-feira, 15 de novembro, o pronto atendimento fecha a meia-noite, reabrindo as 5h30min no dia 16 de novembro, permanecendo diariamente neste horário. O secretário de saúde de Forquilhinha Diego Passarela afirma que não é possível manter o atendimento sem o apoio financeiro. “O aporte financeiro do Governo do Estado não está sendo repassado.

E se vier atrasado não pode ser utilizado, pois é recurso vinculado, não tem como utilizar em outro setor”, ressalta. O atendimento 24 horas começou a ser oferecido em 5 de dezembro de 2016, por meio de um recurso viabilizado pelo deputado Rodrigo Minotto. Na época, foi proposto a realização de um teste e os números mostram que os atendimentos no horário da meia-noite às seis da manhã não viabilizam o atendimento integral.

De acordo com o secretário, dos 32 mil atendimentos desde janeiro, apenas 2.234 foram no horário estendido sendo que destes, apenas 212 como urgência e emergência, o fluxo maior se mostra a partir das cinco da manhã. “Os recursos são altos. Cada atendimento deste custa em média R$ 3 mil considerando profissionais, medicamentos, com o sistema funcionando de portas abertas o que demandam outros gastos físicos”, considera.

O secretário reitera que o fechamento não vai deixar a população desassistida. No horário em questão do fechamento, a ambulância do SAMU que já se encontra em atividade, além da compra de uma nova ambulância para o serviço.

A partir de quinta-feira, 16 de novembro, o pronto atendimento passa a funcionar das 5h30min à meia-noite de segunda a sábado, e domingos e feriados das 6 horas à meia-noite.

Carla Giassi