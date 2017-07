Falta de iluminação pública deixa usuários da NVA-150 em risco

Na entrada do bairro Nossa Senhora de Lourdes, não há iluminação pública, situação coloca moradores e usuários da NVA-150 em risco.

Muito utilizada por pedestres e ciclistas, o trecho de aproximadamente 900m da rodovia NVA-150 entre o cruzamento da rodovia Antônio Destro e o bairro Nossa Senhora de Lourdes em Nova Veneza, possui iluminação precária em uma parte, já próximo da entrada do bairro onde a situação fica mais grave, são mais de 350m de total escuridão, que acaba impactando na qualidade de vida dos moradores. Em 2015 um acidente entre ciclistas aconteceu no local, deixando ferida uma jovem de 21 anos.

Para a moradora Sabrina Amaral Borges, de 23 anos, a iluminação no local é imprescindível. “Vou para o trabalho de bicicleta, e quando volto já é noite, tenho medo de passar por lá, principalmente por ser mulher, além disso, há o perigo de um atropelamento”, afirma.

A reportagem do Portal Veneza entrou em contato com a Celesc, a empresa é a responsável pela rede elétrica no trecho. A Estatal ficou de passar uma posição sobre o problema nesta terça-feira, 1.

Willians Biehl