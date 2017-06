Falecimento: Domiciano Pedro Zanellato

É com com pesar que o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Criciúma e Região (Sinmetal) comunica o falecimento de Domiciano Pedro Zanellato (Cabinho) ocorrido no último domingo, 18, com 74 anos – nascimento em 1º de julho de 1943. O óbito foi em decorrência de complicações agravadas pela doença de parkson.

O aposentado foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em três mandatos:no período de 15/05/1983 a 15/05/1986; 15/05/1986 a 15/05/1989; 15/05/1989 a 15/05/1992. Seu corpo está sendo velado em sua residência, no bairro Jardim União em Criciúma, onde será celebrada na capela local a missa de corpo presente às 15h de hoje, 19. Após a celebração o translado e o sepultamento segue para o Cemitério de Turvo. Ele deixa esposa, três filhos e netos.

HISTÓRIA – Zanelato assumiu a presidência da entidade sindical após a ditadura, com a transição dos regimes para a abertura democrática, o que dificultava as negociações. Neste período ocorreu diversas greves. Em 1983, os trabalhadores deflagraram uma paralisação de dois dias, isolada em uma empresa, pela equiparação salarial sendo vitoriosa para a categoria.

Maristela Benedet