Faculdade Satc é selecionada em competição na Alemanha

Projeto cria um aplicativo para monitoramento do consumo de água e energia via celular

Desafios propostos em sala de aula começam a surtir efeito e garantir reconhecimento até mesmo fora do país. Um trabalho desenvolvido por professores e acadêmicos de Engenharia de Mecatrônica e Automação Industrial da Satc foi selecionado em competição na Alemanha. O projeto escolhido cria um aplicativo para gestão do consumo de água e luz via celular. As equipes foram contempladas com equipamentos da empresa Phoenix Contact, no valor de três mil euros, para o desenvolvimento das soluções.

Em fevereiro de 2018, os projetos serão apresentados para um grupo de jurados que irá selecionar os melhores para premiação e participação na feira de Hannover Messe 2018, realizada também na Alemanha. Nos próximos meses, a equipe da Satc trabalha no desenvolvimento do APParcimonious, nome do sistema criado.

“Um trabalho como este além de motivar toda uma equipe, envolve alunos e professor na busca por soluções para pesquisas de reconhecimento internacional, por isso estamos todos muito empolgados com o desempenho e a participação na competição”, ressaltou o professor da Faculdade Satc, Anderson Diogo Spacek.

A classificação da Satc nesta etapa foi financiada pela Phoenix Contact, empresa responsável por produtos e soluções nas áreas de eletroeletrônica e automação. Na seleção foram escolhidos 200 projetos no mundo todo. “Nosso desafio é instigar a criatividade destes alunos para desenvolverem soluções quem auxiliem no bem da humanidade”, finalizou o coordenador de Engenharia de Mecatrônica, João Mota Neto.

Redação – Portal SATC