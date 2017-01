Faculdade Satc abre ingresso pelo Mérito Seu

Estudantes que queiram ingressar no ensino superior podem fazê-lo após análise do histórico escolar do ensino médio.

Estão abertas as inscrições para estudantes que queiram cursar uma graduação na Faculdade Satc pela análise do histórico escolar. O programa “Mérito Seu” avalia o desempenho do aluno durante o ensino médio e oportuniza o ingresso em um dos dez cursos oferecidos nesta modalidade pela instituição. As inscrições podem ser feitas até dia 20 de janeiro.

O Mérito Seu abrirá vagas para ingresso no primeiro semestre de 2017. São disponibilizadas entre dez e 20 vagas, de acordo com o curso.

O estudante poderá optar pelos cursos de Design, Engenharia da Computação, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Manutenção Industrial.

Interessados podem obter mais informações no Edital 004/2017, disponível aqui (ou aqui ). As matrículas devem ser feitas pessoalmente pelo aluno na Secretaria da Faculdade Satc, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Redação Portal Satc