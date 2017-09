Expectativa e ansiedade na primeira avaliação do Prêmio Acic de Matemática

As provas foram aplicadas durante toda esta quarta-feira para quase 12 mil estudantes

Esta quarta-feira, 21, foi marcada por expectativa e ansiedade para os estudantes que participaram da primeira prova do 4º Prêmio Acic de Matemática. As avaliações foram aplicadas durante todo o dia para aproximadamente 12 mil alunos do quinto, sexto, sétimo e oitavo anos das escolas municipais, estaduais e particulares de Nova Veneza, Criciúma e das escolas municipais de Siderópolis, Içara e Cocal do Sul.

“Não estava nervoso, mas minhas mãos estavam suando”, conta o estudante do 5º ano do Colégio Marista, João Pedro Meller, de 11 anos. “Algumas questões estavam difíceis, porém consegui fazer todas. Acho que me sai bem”, acrescenta. O aluno Vinícius Fabris dos Santos, de 10 anos, também conta da ansiedade para o teste. “Estava nervoso, porém depois que li a prova me acalmei porque vi que conseguiria realizar as questões. Estudei os conteúdos repassados pela professora para estar preparado para o teste”, conta.

A professora da classe, Lucimara Cardoso, também destaca a grande expectativa dos estudantes. “Eles estão muito empolgados com o prêmio e com a realização da primeira prova, a expectativa é para a divulgação dos classificados para a segunda etapa”, diz. Conforme Lucimara, foram realizados diversos exercícios de preparação. “Refizemos as provas de anos anteriores e diversas atividades com grupos de estudo. Com o prêmio, passamos a incluir em sala de aula algumas questões de raciocínio lógico, que não estavam no nosso currículo escolar”, reforça.

Os alunos que atingirem a média estabelecida passarão para a segunda etapa da premiação, que será realizada no dia 18 de outubro na sede da Acic. Já os resultados da primeira etapa serão divulgados no próximo dia 27 de setembro.Os premiados serão revelados no dia 8 de novembro, com evento de premiação marcado para 24 de novembro.

O Prêmio Acic de Matemática é uma das ações da Associação Empresarial de Criciúma em prol da educação, promovendo a valorização da matemática na vida cotidiana da sociedade, bem como diagnosticar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos nas escolas participantes.

Deize Felisberto