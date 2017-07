Exercícios físicos são aliados na busca por mais qualidade de vida

Pulsare Fitness é exemplo de academia que oferece musculação e treinamento funcional em Nova Veneza.

Ainda que seja inverno e o frio possa espantar a vontade das pessoas de se exercitarem, a prática continua sendo de extrema importância para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Par contribuir com essa área, Nova Veneza conta com atividades de musculação e treinamento funcional em um ambiente totalmente equipado: a Pulsare Fitness.

Para o agente de atendimento, Daison Zocche, que frequenta a academia há mais de um ano, a prática da musculação trouxe melhoras à postura. “Sem contar que consegui voltar a jogar futebol após 7 anos, devido a problemas musculares. Transformei minha massa gorda em massa muscular. Hoje acordo disposto e sempre bem”, argumenta.

A instrutora, Luciane Topanotti Moretto, confirma que, dentro da musculação e do treinamento funcional é possível trabalhar vários métodos de treino para alcançar os objetivos que cada aluno almeja. “Os melhores exercícios para estimular a integridade e função do sistema muscular são os exercícios resistidos, como a musculação, que contribuem para promover a saúde cardiovascular, diabetes, triglicerídeos, obesidade, entre outros”, exemplifica.

As atividades físicas vem para contribuir, também, com o emagrecimento buscado por muita gente. “No treinamento funcional atendemos personalizado e em grupo, trabalhando várias capacidades físicas como correr, saltar, empurrar e puxar, o que estimula a flexibilidade e auxilia no dia a dia de cada um”, completa a instrutora da academia.

A união dos exercícios com uma alimentação balanceada é o que traz mais resultados e mudanças. “Estava acima do peso quando comecei a fazer dieta, mas depois de um tempo somente isso não estava funcionando. Foi quando comecei a academia. No começo me sentia cansada, porque vivia uma vida sedentária, mas com o tempo fui melhorando o condicionamento físico, minha respiração e meu corpo. Todos temos que tirar um tempo para se exercitar, sem ver como uma obrigação, e sim como uma melhora de vida”, conta a repositora, Marilia Ronconi Grandi.

A Pulsare Fitness está localizada na Rua Cesare Tibaldesch, Centro de Nova Veneza. O exercícios de musculação podem ser realizados nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 6h30min às 9h30mn; de segunda a sexta-feira, das 15h30min às 21h30min; e nos sábados das 8h30min às 11h30min. Já o treinamento funcional acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 6h30min às 9h30mn e de segunda a quinta-feira, das 17h às 21h.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl