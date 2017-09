Eventos antecipam jubileu de ouro do Santuário de Caravaggio

No dia 1º de outubro, o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza, celebrará os 50 anos de sua inauguração. Uma série de celebrações está sendo preparada para que a comunidade vivencie, com louvor e gratidão, o momento histórico da Igreja local. Para iniciar o mês que antecede o jubileu, neste sábado, 02 de setembro, às 19h, haverá a abertura da Pré-Missão, em preparação à Semana Missionária que será realizada com missionários Capuchinhos do Rio Grande do Sul. A missa solene será presidida pelo bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inacio Flach.

Conforme o Reitor do Santuário, padre Valdemar Carminati, a palavra “jubileu” tem origem latina na palavra “iubilum”, que representa “um grito de alegria”. Com origem no judaísmo, é um período especial para recuperar a boa relação com Deus, com o próximo e com a criação. “Dentro deste espírito queremos celebrar o Jubileu do Santuário: é um momento de alegria, de ação de graças, de louvor, de reconciliação e renovação. Por isso incluímos dentro da programação a Semana Missionária, com a sua preparação na pré-missão e a continuidade, na pós-missão. Não queremos fazer do Jubileu apenas um momento de festa, de eventos, mas queremos viver seu verdadeiro sentido”, ressalta o Reitor.

Preparação continua nas próximas semanas

Um segundo momento, no dia 09 de setembro, será marcado pela Romaria em honra a “Nossa Senhora Bambina” (Nossa Senhora Menina), uma tradição que foi resgatada neste ano. Nesse dia, às 18h, haverá oração do terço na residência da senhora Catarina Scotti, sendo que às 18h30min a imagem será levada em procissão luminosa até o Santuário, com participação especial das crianças na missa das 19h, presidida pelo padre Wilmar Moretti, pároco da Paróquia São Marcos, de Nova Veneza.

Outras missas estão marcadas em preparação ao grande jubileu, nos dias 11 e 12, às 19h e, no mesmo horário, as missas do tríduo, nos dias 18, 19 e 20. De 22 a 29 de setembro é que ocorrerá a Semana Missionária com os Freis Capuchinhos, que durante o dia atenderão confissões, visitarão doentes e escolas e, à noite, farão palestras e celebrarão missas, sempre às 19h. O encerramento das Missões se dará no dia 1º, na missa solene do Jubileu.

Lançamento de livro e participação de coral italiano

O dia 30 de setembro, véspera do jubileu, será marcado por uma série de atividades, envolvendo mostra fotográfica, quermesse, piquenique, apresentações musicais e o lançamento do livro “Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio”, que trará fatos e fotos desde a fundação do Santuário. A obra é organizada pelas leigas Mônica Scotti e Erbel Mondardo, com a contribuição de diversas pessoas de Caravaggio. O dia será coroado com a santa missa, que será animada pelo Coral Santa Cecília, de Zapatta, Itália. Logo após a celebração, haverá recital de corais, no interior do Santuário.

Capitel será inaugurado e abençoado

No dia 1º de outubro, a Solene Celebração do Cinquentenário contará com cinco momentos especiais. Entre eles, a alvorada festiva, às 06h, e a acolhida às autoridades civis e religiosas, pelo Rotary Clube de Caravaggio, às 08h30min. Na manhã daquele domingo, às 09h, a Santa Missa Festiva em ação de graças presidida por Dom Jacinto Flach e concelebrada por bispos, ex-reitores e demais padres, contará com a bênção do Capitel no pátio do Santuário, lembrando o início da devoção a Nossa Senhora de Caravaggio na região. Às 18h, será celebrada a missa de encerramento, em ação de graças com toda a equipe de trabalho.

Desde meados de 2016, uma comissão assessorada pela leiga Marlene Milanez Justi, apoiada pela Coordenação Diocesana de Pastoral, vem preparando a festividade. Para comemorar o jubileu de ouro, o Santuário contará também com um hino composto pelo maestro Neri Milanez e gravado em Florianópolis pelo Coro do Santuário, cuja letra segue abaixo:

Hino do Cinquentenário

Ave Maria, tu foste saudada.

Mãe da Igreja, tu és proclamada.

Ouve os gemidos do povo sofrido.

Pede a teu Filho que atenda o clamor.

Ave! Ave! Nós te saudamos, Mãe de Caravaggio!

Ave! Ave! Nós te saudamos, Mãe do Salvador!

Ave Maria, confiantes pedimos.

Nestes festejos do cinquentenário.

Vem proteger todos teus peregrinos,

Que te procuram no teu santuário.

Ave! Ave! Como a Joaneta atende teu povo.

Ave! Ave! Mãe te queremos de todos os homens.

Breve histórico do Santuário

Tudo começou com uma estampa de Nossa Senhora de Caravaggio trazida pelos primeiros imigrantes italianos que chegaram a Nova Veneza, em 1891. Essa estampa foi colocada num capitel à beira da estrada, onde as famílias se reuniam para rezar e os que passavam também paravam e faziam suas orações.

A intercessão da Mãe de Caravaggio logo começou a ser sentida. Os devotos foram aumentando. Uma igrejinha de madeira foi construída e, logo em seguida, em 1914, a de alvenaria. Procissões, romarias, graças alcançadas eram testemunhadas com frequência. Dom Anselmo Pietrulla, bispo de Tubarão, em visita a Caravaggio, sugeriu à comunidade a construção de um Santuário Diocesano e todos acolheram a ideia com muito orgulho e entusiasmo. Assim, no dia 26 de maio de 1963, sob a orientação do Monsenhor Gregório Locks, que residia em Caravaggio, foi lançada a pedra fundamental.

Depois de cinco anos de um trabalho intenso das 70 famílias de Caravaggio e das comunidades vizinhas, no dia 01 de outubro de 1967, numa grande concentração de autoridades e fiéis, foi inaugurado e consagrado o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio. Hoje, ponto turístico religioso, o Santuário recebe, diariamente, fiéis devotos e visitantes de todas as regiões e Nossa Senhora de Caravaggio acolhe a todos com um profundo carinho de Mãe, dispensando as mais copiosas graças e bênçãos.

