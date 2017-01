Evento literário vem movimentando Criciúma e região

Café, vinho e poesia ,um movimento cultural que vem ocorrendo nos últimos meses, nasce em Criciúma/SC, por meio de um trio de amigos unidos pela poesia. Iniciado em julho de 2016, o evento tem como principal objetivo disseminar e levar cultura para população geral, divulgando os talentos de nossa região. Caminhando para sua terceira edição, Café, Vinho e Poesia, busca sempre melhorar/aprimorar seu evento, para cada vez mais poder levar cultura, poesia e música.

Para atingir o objetivo traçado, atualmente o Café, Vinho e poesia conta com três meios de divulgação;

– Café, Vinho e Poesia: Trata-se de um evento onde ocorrem declamações de poesias e textos literários de cunho autoral, apresentações musicais e discussões sobre os textos expostos no evento. – Ocorre trimestralmente.

– Roda Viva Folhetim: Folhetim que contém 3 colunas, organizadas por escritores do Café, Vinho e Poesia. O folhetim é lançado trimestralmente, e vendido pelo valor de 2 reais. Todo valor arrecadado com a venda do Folhetim é utilizado para impressão do mesmo.

– Página Café Vinho e Poesia no Facebook: Além do evento, o Café Vinho e Poesia contém uma página no Facebook, onde escritores de todo Brasil podem interagir e enviar textos e frases para serem postados na Página. São construídas artes para toda frases, poesias e trechos de textos enviados, e posteriormente as mesmas são postadas na página. Quer ter uma frase sua ilustrada pelo Café Vinho e Poesia? Basta acessar a página do Facebook e deixa-la nas mensagens. (Devido a rotatividade de escritores, e tempo para o de desenvolvimento das artes, todo conteúdo enviado para página pode levar até 2 semanas para ser postado)

Quer conhecer mais, ou participar das próximas edições do CVP? Assista o vídeo no link abaixo e conheça todo regulamento do Café Vinho e Poesia:

