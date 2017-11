Evandro Gava recebe aprovação do Tribunal de Contas do Estado

Situação foi confirmada na tarde dessa segunda-feira, 20, e é referente às constas de 2016 da Administração Municipal de Nova Veneza.

O ex-prefeito de Nova Veneza, Evandro Gava, recebeu na tarde dessa segunda-feira, 20, a aprovação no Tribunal de Contas do Estado referentes às contas da Administração Municipal no exercício de 2016. Ele esteve presente no momento em que o fato foi divulgado, em Florianópolis.

Para Gava, o resultado trouxe uma felicidade muito grande. “Porque eu peguei, à frente da Administração Municipal, uma época muito difícil de crise, onde tive que tomar algumas medidas que me prejudicaram politicamente, mas que se comprovaram saudáveis para o município. Conseguimos concluir obras e não somar financiamentos nem dívidas”, afirmou.

O ex-prefeito ainda ressaltou que o objetivo sempre foi ter as conta aprovadas sem problema algum, como agora. “Nos últimos tempos se propagaram algumas inverdades por Nova Veneza a respeito da minha pessoa, mas com essa aprovação ficou comprovado o que era mentira e o que era verdade. Estamos livres de qualquer problema com o Tribunal de Contas, é realmente uma felicidade”, finalizou.

Francine Ferreira