Um eterno perde e ganha

A intensa rivalidade política em uma cidade tão pequena se torna algo transparente aos olhos de um cego, qualquer intriga partidária que aconteça já se espalha boatos que acabam percorrendo a cidade inteira. Se quiser ficar por dentro de tudo basta visitar os bares da região, lugar onde se podem ter vários pontos de vista diferentes num espaço curto de tempo, pois entre um copo e outro já se pode analisar de que lado o bebum esta.

Dentro do bar ninguém é neutro todo mundo é esquerdista e ainda pior: “todo mundo sempre tem razão” me lembro bem de algo que cresci escutando: futebol, política e religião não se discutem, não sei em que parte este dito popular foi alterado antes de chegar a esta disputada cidade chamada Nova Veneza, pois, aqui só se discute isso e ainda pior: “dentro de bares e botecos” lugar este onde os ânimos sempre são ou serão alterados, onde se pode fazer amigos e inimigos em um piscar de olhos. Mas no fim de tudo qual seria a graça de ir ao bar então?

O lado que perde

Geralmente o lado que perde são os que mais fazem bem para a cidade, pois ficam no pé de prefeitos e vereadores que se elegeram. Qualquer obra, compra, ou algum tipo de investimento lá está o lado que perde para analisar, na maioria das vezes reclamar e encontrar defeitos. De certa forma isso é bom para cidade, assim nossos administradores tomam muito mais cuidado em realizar qualquer medida. Mas às vezes acabam exagerando um pouco e desvalorizando o atual governo.

O lado que ganha

Reclamar e investigar não deveriam ser costumes só do lado que perde, mas principalmente do lado que ganha, pois foi quem elegeu o atual governo, pena que na maioria das vezes isso não acontece.

Peripécias

_ Tá circulando nas redes sociais a foto de uma placa colocada na rua Cônego Miguel Giacca antes da ponte. Com os dizeres:” ESTACIONAMENTO PERMITIDO POR NO MÁXIMO 15 MINUTOS.”

_Também circulou a foto do ex-prefeito da cidade Evandro Gava e o vice Zé Spilere abraçados em comemoração ao dia do amigo do último dia 20/07.

_ Morador da baixada disse sobre a ciclovia: DIO!! É CHEIO DE ONDINHA VAI SAI O GIDOM DAS MOM.

_Um amigo salientou que no período de festas a cidade ganha uma repaginação a mesma é embelezada para os visitantes, são tapados os buracos no asfalto e cortado o mato das calçadas, coisas que no resto do ano não são feitas.

_ Tenho ouvido reclamações frequentes de moradores do Caravaggio sobre cachorros abandonados por toda parte, e alguns são agressivos.

_Neste mês Caravaggio teve vários casos de tentativas e furtos, alguns realizados pelo mesmo meliante, velho conhecido do distrito e da policia que pega e a “justiça” solta.

Novidades

Agora tem Muaythai no Caravaggio, a Teem Breassan do professor Patrique Bressam está com academia no Caravaggio localizada próximo ao Posto Analise. Aliás, o Campeão Patrique Bressan está à procura de patrocínio para poder lutar no World Máster jiu-jítsu IBJJF Championship em Las Vegas EUA nos dias 24, 25 e 26 de agosto deste ano.