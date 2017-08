Estudantes do SESI de Criciúma garantem primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica

Fase regional foi disputada no sábado, dia 19, em Blumenau, com a participação de equipes do SESI de Brusque, Criciúma, Concórdia, Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul.

O SESI Escola de Criciúma garantiu o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica – Etapa Estadual, que ocorreu nesse sábado, dia 19, em Blumenau com a equipe “Carvoeiros Robots 2”. A escola de Criciúma participou com duas equipes da OBR, competição que tem o principal objetivo de estimular os jovens a conhecerem as carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates sobre atualizações na educação brasileira. Com a conquista da medalha de ouro, os alunos de Criciúma irão representar Santa Catarina na etapa nacional da OBR que será realizada de 7 a 10 de novembro, em Curitiba e reunirá estudantes de escolas públicas e privadas de todo o País.

“Foram mais de dois meses de treinamentos e de estudos para resolver a situação problema e para conseguir fazer um robô autônomo que pudesse se adaptar as situações propostas no desafio. Entre as provas eles tiveram que fazer o resgate de uma possível vítima e isso fez com que houvesse ainda mais o estímulo ao trabalho em equipe. Eles puderam vivenciar situações do dia a dia, conseguiram aprender a importância do esforço em prol de um objetivo. Os nossos alunos foram incansáveis durante toda a fase de preparação na escola e foram perfeitos durante toda a etapa estadual”, explica o professor da disciplina de Educação Tecnológica do SESI de Criciúma, Cleber José Marinho Júnior.

De acordo com o professor, o prêmio vem coroar a importância da disciplina para os alunos. “A nossa escola atende todos os alunos do Ensino Fundamental no curricular com a disciplina de Educação Tecnológica. Essa não foi a primeira vitória. Das quatro participações, a primeira conquista foi em 2014 e voltamos a vencer em 2017”, explica Cleber. “Agora iremos voltar os nossos esforços para a etapa nacional. É um desafio ainda maior representar o nosso Estado, a nossa cidade. Vamos representar Santa Catarina em uma etapa das maiores competições de robótica do mundo”, complementa.

A Olimpíada Brasileira de Robótica é dividida em etapas teóricas e práticas, as atividades adequam-se tanto ao público iniciante, quanto aos que já possuem boas noções sobre a robótica educacional. A competição é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Educação (MEC) e, também, da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Jéssica Pereira