Estudantes de Moda colocam na passarela looks em jeanswear

Be Blue Moda Jeans organizado pelo curso em Design de Moda Senai/Unesc foi apresentado no Nações Shopping

Os 33 alunos da quinta fase do curso superior em Tecnologia em Design de Moda Senai/Unesc colocaram na passarela os seus looks em jeanswear produzidos durante todo o primeiro semestre deste ano. A atividade faz parte da grade curricular da graduação e visa propiciar aos estudantes a aplicação dos conhecimentos no desenvolvimento de coleções, sendo o evento deste ano intitulado de Be Blue Moda Jeans.

O desfile ocorreu no Nações Shopping, reunindo familiares e amigos dos alunos, personagens ligados ao mundo da moda e o público em geral. Beatriz Souza Rodrigues colocou na passarela em conjunto com suas colegas a moda infantil. “Nós pesquisamos crianças que gostavam de se divertir e que não fossem precoces. Portanto, produzimos peças coloridas, chamativas e que resgatassem o verdadeiro sentido da infância, sempre tendo como premissa o jeans”, comenta.

Já o famoso festival de Woodstock foi a referência dos looks apresentados pela equipe da acadêmica Jornada Hernani. “Buscamos a essência dos monges do Tibete, algo realmente mais espiritual para compor as peças”, conta. De acordo com a coordenadora do curso, Charlene Vicente Amâncio, os alunos foram divididos em 12 equipes, sendo que o jeans foi escolhido como tema por ser uma vocação da região Sul de Santa Catarina.

“Essa foi uma oportunidade em que os alunos puderam experimentar na prática desde a pesquisa de moda, até a criação, a modelagem, a costura, o acabamento, a lavanderia e a fotografia da moda”, comenta. Todas as coleções foram fotografadas no estúdio fotográfico do Senai Criciúma, sendo que participam da iniciativa as disciplinas de Projeto de Design de Moda IV, Laboratório de Confecção de Protótipos II, Modelagem do Vestuário IV e Marketing.

Douglas Saviato