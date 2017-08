Estrutura para a 7ª AgroPonte começa a ganhar forma

Para que um grande evento seja realizado com sucesso o trabalho começa muito antes mesmo de ele iniciar. Exemplo disso é a montagem da estrutura da 7ª edição da AgroPonte, que já começou esta semana. Aproximadamente 30 mil metros quadrados de estrutura estão sendo preparados para receber todos os visitantes ao longo dos cinco dias de evento (de 16 a 20 de agosto), no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma.

“Como é uma estrutura gigantesca, temos que iniciar a montagem com certa antecedência, para que tudo ocorra bem durante o evento”, pondera do diretor da NossaCasa Feiras & Eventos e idealizador da AgroPonte, Willi Backes.

Ao todo, 150 expositores farão parte do evento, que tem se tornado referência no estado a cada edição. “A AgroPonte reúne em só lugarindústrias, concessionárias, distribuidores e representantes de máquinas; equipamentos e insumos para a agricultura e pecuária; além de produtores rurais de toda região. Esta é uma das marcas da feira, que traz para Criciúma e região o que há de melhor e mais moderno no setor”, explica Backes.

A tradicional Feira e Exposição Estadual de Animais está confirmada e este ano chega à 5ª edição na AgroPonte. “Mais de 300 animais já estão confirmamos. A exposição é muito aguardada, assim como o 2º Leilão AgroPonte, que traz para o Sul catarinense um formato inovador, que proporciona venda direta do criador para o pecuarista de terminação”, acrescenta.

Além disso, o espaço interno contará com praça de alimentação com restaurante e café colonial, mais uma maneira de unir o a cidade com os sabores do campo. “Queremos que quem visite a AgroPonte perceba o quanto a nossa agricultura é importante e é de qualidade o que, automaticamente, acabará movimentando ainda mais a economia da nossa região”, finaliza Backes.

Entrada

Para ter acesso ao evento, será cobrado na bilheteria o valor de 5,00. No entanto, a organização da AgroPonte distribuiu 5 mil convites em toda a região. As pessoas que apresentarem o convite terão acesso gratuito.

Horários:

16/08, quarta-feira: das 17h às 22h

* Abertura oficial às 19h30

17/08, quinta-feira: das 14h às 22h

18/08, sexta-feira: das 14h às 22h

19/08, sábado: das 10h às 22h

20/08, domingo: das 10h às 18h

Texto: Stephanie Barbosa Lemos| Fotos: Tadeu Spilere