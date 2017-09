PM estoura ponto de tráfico de drogas no distrito de Caravaggio

Ação aconteceu no início da noite desta quarta-feira, 6.

Policiais militares do Destacamento de Nova Veneza com apoio do K9 (Canil) de Criciúma, estouram nesta quarta-feira, 6, por volta das 20h40min, um ponto de comércio de entorpecentes localizado na rua Vincenzo Spillere, no bairro São José no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

O local já estava sendo monitorado por policiais há pelo menos duas semanas, sendo que hoje, ao perceberem à entrada de um dos moradores, o mesmo foi abordado e permitiu que os militares realizassem uma revista na residência.

Na casa foram encontradas 19 pedras de crack embaladas para a venda, duas pequenas porções de maconha, pesando 2,7g, além de uma lista de devedores. O homem de 33 anos informou que a droga seria de outro rapaz, com quem divide o aluguel do imóvel.

Posteriormente vizinhos informaram que durante a chegada dos PM’s, alguém teria fugido pelos fundos da residência. Após os procedimentos o homem foi levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma.

Willians Biehl