Estiagem prolongada aumenta focos de queimadas em bordos da BR-101/SC

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) volta a alertar os motoristas, pedestres e moradores lindeiros da BR-101 Sul catarinense quanto ao risco de queimadas próximo das pistas e vias laterais da rodovia federal. A estiagem prolongada na região litoral do estado vem propiciando focos de incêndio, seja para limpeza de terrenos, incineração de materiais (lixo) ou pela emissão de fagulhas de escapamentos. Muitos desses focos acabam surgindo próximo das pistas duplicadas, oferecendo risco de acidentes aos usuários em trânsito.

A autarquia faz apelo constante para a manutenção da vegetação lindeira e os cuidados para evitar queimadas próximas do fluxo de veículos, porém, somados a imprudência e o clima, novos registros são notados ao longo do segmento entre Imbituba a Passo de Torres. Na terça-feira, 29, a fumaça vinda de incêndio em eucaliptos e arbustos caracterizou potencial risco de acidentes para os motoristas que trafegavam pelo km 351, em Jaguaruna. Os Bombeiros Voluntários da cidade controlaram o fogo no local.

Sem chuvas, a formação verde que serve de mecanismo para estancar processos erosivos em taludes, encostas e nos canteiros da BR-101 acaba sendo afetada, seja pelo tempo seco, seja pelos trabalhos de roçada. Principalmente as gramíneas instaladas em taludes, ou a vegetação que cobre encostas e bordos de pistas seca e se transforma em combustível para queimadas. A biomassa formada pelas gramíneas ao longo das pistas duplicadas, quando seca, fica sujeita ao fogo por conta de pequenos traços de fuligem expelido por descargas de caminhões – principalmente, por conta da potência e diâmetros dos escapes das descargas, resto de cigarro ou por ação de pessoas.

Além do material orgânico deixado pelos serviços de roçada, a vegetação nativa ou exótica que recobre os bordos da rodovia federal também sofre com a falta de chuvas. Assim, é preciso evitar a queimada de restos de lixo ou a limpeza de terrenos com uso de fogo, onde há proximidade com o tráfego dos veículos. Quem iniciar queimada está sujeito à penalização de acordo com o decreto 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. As punições vão desde o embargo de obras ou atividades realizadas em áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, com multas, por fazer uso do fogo em áreas de pastagem sem autorização do órgão competente ou em desacordo com autorização obtida.

Pelos dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), não há previsão de chuvas substanciais na região litorânea catarinense para os próximos dias.

Atenção redobrada – O fogo nos bordos da rodovia, além de trazer riscos de queimaduras aos usuários, afeta na visibilidade das pistas. Ao avistar um foco de queimada, a recomendação é ligar para os telefones de emergência da Polícia Rodoviária Federal (191), Corpo de Bombeiros (193) ou Bombeiros Voluntários de Jaguaruna (199).

O DNIT/SC faz constantemente campanhas para alerta dos problemas causados por incêndios lindeiros à BR-101 Sul. O tema é discutido nas oficinas de Educação Ambiental desenvolvidas pela autarquia, realizadas pelo consórcio Concremat-Tecnosolo (Gestão Ambiental).

Muriel Ricardo Albonico