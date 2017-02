Estampas de frutas

Uma verdadeira salada de frutas tomou conta das ruas nessa temporada. Acessórios, bolsas, sapatos e roupas, inspirados em frutas são o hit da estação atual. Acho justo! Já que esse ar tropical e super colorido é a tradução do que é o verão.

Quando se trata de estampas coloridas, fica mais difícil saber com o que usar e a gente fica com o receio de colocar muita informação em um look só. A forma mais prática de combinar é juntar a peça estampada com uma neutra, como o jeans por exemplo. Ou também uma peça de cor lisa que seja da cor de uma das cores que já tenha na estampa. Aliás, eu já comentei por aqui sobre o Mix de estampas, que nesse caso cai super bem. E na minha opinião, o Mix é a forma mais legal de usar a estampa de Frutas.

Eles também se renderam!

LOOK DA LEITORA

E para o look da leitora hoje, eu trouxe a gata Ana Laura Guinzani que arrasou com look fashionista ao lado de seu Noivo Teilor Topanotti. Sou suspeita a falar, por que sou apaixonada por comprimento Midi. Mas amei toda a produção da Ana Laura assim que vi no Instagram!

Gostou da matéria? Para ler mais acesse meu blog: www.fashiondomeujeito.com .

Por hoje é isso. Beijinhos e até mais!