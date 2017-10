DA HORA

_No dia 12 de novembro no centro de eventos de Vilson NiehusRampinelli, em Sanga Curta, haverá almoço e o cardápio será leitão recheado e animado com música ao vivo. O ingresso custa R$ 25,00. Participe.

NA POLÍTICA

_Teve duas chapas do PMDB para definir a executiva e a presidência. Venceu o vereador Claiton Zanzi por 17 a 14 a chapa do vereador Dado Ghislandi. O vice é Arlei Figueiredo e o Secretário Betão Ranacoski.

_O clima estava tenso, inclusive um peemedebista andou desabafando com alguns correligionários.

_O grupo que perdeu fala em sair do partido mas este assunto ainda vai render até uma decisão mais drástica.

_Está prevista mudança da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. A atual Carolini Boaroli passou num concurso federal por isso o cargo vai vagar. O cargo é do PSD e já tem um nome cotado.

_A prefeitura pretende fazer um empréstimo de mais de R$ 4 milhões para pavimentar 39 ruas.

_Um nome do primeiro escalão da prefeitura poderá estar deixando o cargo.

_Em seu lugar, um vereador está sendo lembrado para substituir a vaga.

_Outros dois nomes do primeiro escalão também são cotados para não voltarem em 2018.

_Os vereadores peemedebistas Dado Ghislandi e Claiton Zanzi tiveram uma conversa “acalorada” depois da sessão da Câmara de Vereadores. Eles divergem bastante mas se tratando de PMDB é bastante normal ou não?

_O vereador Dalto Bortolotto (PSDB) recebeu convite do comando do DEM na região para mudar de partido e está estudando a proposta, inclusive já falou com seu grupo de apoio.

_Bortolotto pretende um lugar na majoritária nas próximas eleições, caso contrário terá outro projeto fora do ninho tucano.

_Como era esperado, a chapa 1 do PMDB da convenção venceu a chapa 2 pelo placar de 108 a 60 votos.

_O governo federal investe pouco mais de 4% de sua receita de impostos em saúde. Há um clamor nacional para que seja investido pelo menos 10% de sua receita na saúde que está um caos.