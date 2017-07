_Essa semana, a sessão da Câmara de Vereadores será em São Bento Baixo.

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“NHONHO” – Para o irreverente José Simão, Rodrigo Maia se parece com o “Nhonho”, filho do Seu Barriga, do seriado Chaves. Nós temos por aqui também o “Nhonho” que gosta da política mas este é nosso amigo e filho do Celso Ribeiro.

“FORA MAIA” – Simão também já se adiantou e diz: “Fora Maia”.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

LI, GOSTEI E COMENTEI

“Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la”. (Cícero)

*Realmente nos deparamos com pessoas inteligentes mas que não conseguem agir e desenvolver suas idéias, e isso é frustrante.

DA HORA

_Conversei no jantar da Apae com o meu amigo dos tempos do Colégio Abílio, Diógenes Ghellere, que trabalha em Maceió. Ele que é engenheiro elétrico acompanha sempre o Portalveneza. Valeu.

_Nos próximos dias o figurão Valmir Gava e a esposa Leni Destro inauguram a casa de campo no Faxinal Preto ao lado da casa de seu irmão Vitor Gava. Uma legião daqui vai subir a serra para comemorar. A festa promete.

_Em breve um evento fechado que será realizado no Petrus por um empresário de Curitiba terá a presença de um cantor famoso do País.

_O carnaval de Veneza e a Oktoberfest foram as escolhidas pelo Estado para divulgarem Santa Catarina em Brasília.

_O Grupo Folclórico ítalo-brasileiro está no festival de dança de Joinville, um dos maiores do mundo e que já foi campeão na sua categoria.

_A jovem Doda Spillere, irmã da Patrícia Spillere, e que mora na Itália foi contemplada com um automóvel Jeep Renegade num sorteio de um fundo de investimento do Bradesco. Quando estivemos na Itália em 2010 jantamos na sua casa em Peschiera Del Garda. Gostei de saber deste prêmio pois ela merece.

_Por falar em Patrícia Spillere, ela me disse que o seu esposo Benício está adorando a experiência no Tigre. Valeu.

_Eu conversei nesta semana em Forquilhinha com o empresário Walmir Rampinelli, do Arroz Rampinelli e presidente da Coopera, e com o Advogado Robson Minotto. Sempre é um bom papo.

_O belo visual da cúpula do Santuário de Caravaggio do alto do Hotel Dolomiti é deslumbrante e certamente encanta quem se hospeda no local.

_É impressionante como a neve fascina as pessoas. Eu quando vi neve pela primeira vez foi na nossa serra há quase 30 anos. Subir a serra para ver a neve como muita gente pode ser uma aventura muito perigosa.

_Na época acumulou neve na região serrana e até em outras regiões do Estado. Subimos de Fusca do Nereu Pasetto com muita blusa e um garrafão de vinho mas ainda assim passamos frio.

_Eu já gostei mais do friozinho mas hoje penso mais em quem não tem agasalho e nos animais de rua. Outro fator é que com o passar dos anos acho que sofremos mais com o frio.

_Alguns casamentos de amigos da coluna parecem que não vão entrar 2018. Faz parte…

_O trabalho da Epagri na produção de queijo serrano levou o primeiro lugar num concurso de boas práticas da agricultura familiar, no Chile. A empresa contou a experiência na capacitação e organização dos produtores. O queijo faz parte da tradição, alimentação e renda das famílias da região serrana e no passado teve a comercialização no Estado regulamentada por lei.

_Sou fã de queijo e hoje temos acesso a produtos de vários países mas o nosso queijo serrano bem feito não deve nada para qualquer queijo famoso do mundo.

_A AENOVE que tem nova diretoria presidida pelo jovem Guilherme Nuernberg Minatto está programando uma palestra com o empresário Cide Damiani.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o brilhante Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

_Uma vez por aqui bebíamos nos bares ou lanchonetes o café “pingadinho” ou a média servida em copos. Hoje temos em nossos estabelecimentos todos os tipos de café, inclusive tem o espresso com espuma de leite, conhecido na Itália como “machiatto”.

-Ontem eu acompanhei o empresário Noio Damiani na reunião da Fiesc, onde e conselheiro.

-Encontrei o jovem Rogerio Mendes, de Caravaggio, na reunião. Ele que e do Simec também integra o conselho.

NA POLÍTICA

_No jantar beneficente da Apae no Petrus marcaram presença políticos locais e regionais e também a Deputada Federal Geovana de Sá (PSDB).

_É bem provável que para as próximas eleições municipais ainda haverá reeleição.

_Eu conversei com o prefeito Rogério Frigo e o vice-prefeito Zé Spillere nesta semana na prefeitura. Frigo disse que as intendências de Caravaggio e São Bento Baixo já contam com uma retro-escavadeira cada uma e também contarão em breve com um caminhão definitivo.

_Sobre a obra da ciclovia, Frigo disse que a empresa Compactar ainda tem R$ 45 mil para receber e para concluir a obra e melhorá-la.

_A indústria de tornozeleira eletrônica está crescendo no Brasil. Há pedidos de 120 mil unidades para os próximos anos. Com tanta gente para ser presa…

_A situação do presidente do PMDB, vereador Dado Ghislandi, está difícil pois está no meio de tiroteio de grosso calibre entre o grupo que comanda o PMDB há muitos anos e o do ex-vereador Vanderlei Spillere.

_Dado Ghislandi me disse que a reunião do dia 30 não será em São Bento Baixo. O local deverá ser campo “neutro”.

_O velho PMDB de guerra já enfrentou muitas broncas mas igual a esta nunca vi.

_Pergunta que não quer calar. Vanderlei Spillere vai ser mesmo expulso, sair ou permanecer?

_Falei com Vanderlei Spillere sobre sua possível expulsão e ele afirmou que vai aguardar o processo.

_Desde a sua entrada no PMDB, Vanderlei Spillere sempre foi afinado com a cúpula regional mas por aqui nunca teve se entrosou.

_Dos vereadores mirins eleitos, um deles é o filho do vereador e presidente Eloir Biro-Biro Minatto e outro é neto do atual vereador Vire Amboni.

_O PDT local está esperando a hora certa para cobrar acertos pré-eleitorais com o PSDB e PSD. O ano que vem haverá eleições estaduais e será o momento.

_Por falar em PDT, a verba do Deputado Estadual Rodrigo Minotto para as nossas entidades culturais voltaram a ser comentadas. No mandato passado não deu certo mas parece que agora vem.

_O que vem acontecendo no Bairro Baixada, em Caravaggio, com protestos de moradores por causa da obra da “ciclovia” é um belo recado da população para o Poder Público.

_O povo está mudando, está mais crítico. Foi-se o tempo em que a prefeitura fazia obras bem feitas ou não, que precisava ou não e a população engolia passivamente.

_ Como está sendo encarada a possível ida de Vanderlei Spillere para o ninho tucano pelo vice-prefeito Zé Spillere que é do PSD e tem seu reduto eleitoral em Caravaggio?

_ O mesmo pode-se dizer do ex-vice-prefeito Marco Spillere que alimenta seu projeto de ser o prefeito de Nova Veneza.

_Essa semana, a sessão da Câmara de Vereadores será em São Bento Baixo.

_Será uma sessão itinerante. O projeto que instituiu as sessões itinerantes foi de autoria do vereador Dalto Bortolotto quando ele foi presidente por dois anos da Câmara de Vereadores e o prefeito foi Edio Minatto.

_Bortolotto afirmou que as dez câmeras de vigilância serão instaladas em breve no município e foram solicitadas mais cinco.

-O vereador Dado Ghislandi na Câmara de Vereadores comentou da importância de melhorar o saneamento nos arredores da praça para evitar o mau cheiro em certos momentos.

-Ghislandi solicitou a mudança de horário da discussão do plano diretor das nove horas da manha para a noite de sexta-feira para ter mais participantes.

-No jantar da APAE, o vereador Claiton Zanzi deixou bem claro que e a favor da expulsão de Vanderlei Spillere do PMDB, inclusive para o grupo de apoio de Spillere.