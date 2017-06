Especial Nova Veneza

“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível.” Max Weber

Nova Veneza em clima de festa! #VemPraNovaVeneza

A decoração na Ponte dei Morosi está com um charme todo especial, e deve atrair muitos enamorados, para as famosas selfies. #PonteDeiMorosi

O pessoal já está muito ansioso para ver, na sexta-feira, o maior fenômeno na atualidade, da música brasileira – Wesley Safadão. #VaiSafadão

Turistas aguardam para participar e apreciar, no sábado a noite, o Carnaval de Veneza, que promete ser memorável e luxuoso! #CarnavalDeVeneza

O Desfile das Famílias, no domingo pela manhã, vai trazer os valentes que construíram a história do nosso povo. #SagaDosValentes

Claro que tenho de vender nosso peixe! O Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza estará com o estande do entreveiro, que por sinal é maravilhoso! Vale lembrar que nos apresentaremos no sábado e domingo a tarde. #GFIBNV

Nossas 10 lindas embaixatrizes concorrerão, no domingo, a nova corte de Nova Veneza! #AlmejandoACorte

Vamos aproveitar a nossa querida “Festa da Veneza” com responsabilidade e educação. #EuAmoNV

Abraços para quem é de abraço, beijos para quem é de beijo!