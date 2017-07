Escritora criciumense Camy JK lança dois livros na Livraria Fátima no sábado, 15.

A escritora criciumense Camy JK vai lançar dois livros no próximo sábado, 15, na Livraria Fátima, a partir das 10 horas. São os livros Entre a Destruição e o Amor e Entre a Escuridão e a Salvação, os dois primeiros da Série Encontros que terá 14 títulos, editados pela Editora Angel. É uma série de romances, que segundo a autora, são livros com uma pitada hot, mas que as leitoras irão encontrar uma mistura de ação, suspense, drama, alegria, carinho e amor. “Principalmente amor entre família, pois todos são amigos e acabaram se tornando uma grande família”, explica.

No livro 1 da série, Entre a Destruição e o Amor, a protagonista é Emily Makena que teve sua família assassinada quando tinha dez anos e a partir daí só pensa em se vingar. Com 26 anos quer destruir Andrew Toscana, o homem que matou tudo aquilo que ela amava. Então ela conhece o empresário Eric Taylor, que também quer vingança. E o que eles não esperavam é que o destino pode pregar peças e o que os dois descobrem os abalará e o amor tem que ser muito forte para superar mentiras, intrigas e passados conflituosos. Na história deste casal tudo se mistura: dor, alegria, brincadeira, amor e muita ação e suspense.

O livro 2 da série, Entre a Escuridão e a Salvação, os protagonistas são Dylan e Beth. Ele teve a vida marcada por uma tragédia e se fechou em seu próprio mundo e nem as pessoas mais próximas como a própria irmã sabem de seu segredo obscuro. Ela teve uma infância privilegiada, cercada de amor e carinho dos pais. Tinha tudo que uma pessoa pode desejar, mas um acidente lhe tirou seus pais e Beth foi criada por outra família como se ela fosse sua própria filha. Anos mais tarde ela descobre algo sobre seu passado e percebe que sua vida foi uma mentira. Nem mesmo sua melhor amiga sabe do seu passado sujo. Aqui são dois corações machucados em busca da salvação do passado que os persegue.

Camy JK destaca que “os personagens de seus livros possuem passados nebulosos, são ariscos ao amor, mas que se tornam homens e mulheres apaixonados. “As mocinhas têm um quê diferente, elas são fortes, independentes e que sabem lutar e usar armas”, reforça. Apaixonada por leitura, a autora decidiu se dedicar também a escrever e o resultado são estes livros. Sua inspiração vem principalmente de séries policiais e de dramas.