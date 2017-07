Escolinha do Caravaggio disputa competição em São Paulo

Os garotos da escolinha do Caravaggio Futebol Clube vivem momentos de grande expectativa, já que nesta sexta-feira embarcam para São Paulo, onde, na próxima semana, participarão da 1ª Copa Sulamericana de Futebol. Na cidade de Tupã, os meninos do Sul encontrarão equipes de diversas partes do Brasil e também de outros países.

De acordo com o professor Evandro Martins, o Caravaggio viaja com 36 atletas, contemplando as categorias sub-15 e sub-18. “Será uma grande experiência para os garotos, já que é uma competição de alto nível, que conta com clubes como Cerro Porteño e Guarani, que está na Libertadores”, ressaltou o técnico.

Ainda conforme Evandro, a participação foi possível graças à união entre clube e comunidade. “É preciso destacar o trabalho do nosso presidente Moacir Dagostin, que conseguiu viabilizar esta viagem. Além disso, queremos agradecer muito a todos os empresários que colaboraram de alguma forma. Com este apoio, conseguiremos nos manter em São Paulo durante a Copa”, afirmou.

Entre o grupo de atletas, a expectativa é grande e o processo de preparação foi intenso. “Estamos bastante otimistas e acreditamos que podemos conseguir um bom resultado”, concluiu o professor.

Tadeu Spilere