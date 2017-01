Escolha Unesc: Últimos dias das inscrições para o segundo período do processo seletivo

Candidatos podem buscar o Unesc Financia e os Descontos Corporativos

Os interessados em ser alunos da Unesc em 2017 têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever no processo seletivo do Escolha Unesc. Os candidatos podem escolher cursos de graduação nas áreas da educação, saúde, ciências sociais aplicadas, engenharia e tecnologia, com possibilidades de descontos, financiamento e bolsas de estudo.

Na Unesc, os estudantes vão estar em uma universidade reconhecida como de excelência pelo MEC (Ministério da Educação), com destaque estadual e nacional nas atividades que desenvolve. Além disso, a Instituição possui uma infraestrutura com a maior biblioteca da região, laboratórios de ponta e espaços de aprendizagem como as Clínicas Integradas e o Iparque (Parque Científico e Tecnológico).

No Escolha Unesc a seleção é feita pelo histórico escolar e o aluno que atingir a média mínima de seis pontos estará apto para ocupar uma das vagas disponíveis no curso. As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada do candidato para realizar a matrícula.

O candidato pode optar pela modalidade de Ingresso Direto ou Ingresso Nossa Bolsa. No primeiro caso, os descontos podem chegar a 30%, conforme o perfil.

Já no Ingresso Nossa Bolsa, o calouro poderá ser beneficiado com bolsa de 50% (para alunos com renda per capita familiar de até três salários mínimos) ou 100% (estudantes com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio) nos cursos vespertinos de Licenciatura em Artes Visuais, Geografia, História, Letras – Língua Portuguesa e Matemática. Para participar do Nossa Bolsa, o candidato deve ainda preencher requisitos como: ter realizado o ENEM a partir de 2010; ter feito o Ensino Médio em escola pública ou privada com bolsa integral e não possuir diploma de graduação de curso superior, exceto os de licenciatura curta.

As inscrições já podem ser realizadas online pelo Escolha Unesc ou presencialmente, na Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), no campus da Universidade.

Mais benefícios

Descontos Corporativos

Voltado para funcionários de empresas conveniadas, os Descontos Corporativos beneficiam os estudantes com 15% de desconto nas mensalidades durante todo o curso de graduação. É uma oportunidade para quem quer se qualificar e conquistar novos espaços dentro do mercado de trabalho.

O benefício é válido para as matrículas feitas até o dia 31 de janeiro de 2017. Para solicitar os Descontos Corporativos, o candidato precisa ter sido aprovado no Escolha Unesc.

As empresas que desejarem se conveniar, devem entrar em contato com a Centac pelo telefone (48) 3431-2545 ou pelo e-mailcentac@unesc.net.

Unesc Financia

Uma das possibilidades para os calouros é financiar até 50% dos valores das mensalidades, por meio do Unesc Financia.

O candidato que estiver participando do Escolha Unesc, pode solicitar o financiamento no ato da inscrição e matrícula na Centac, localizada no campus da Unesc, até 31 de janeiro de 2017. O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a ordem de chegada do candidato.

Milena Nandi