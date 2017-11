Começaram na última segunda-feira, dia 6 de novembro, as matrículas para o ano letivo de 2018 na rede municipal de ensino de Nova Veneza. As matrículas são para creche, educação infantil e ensino fundamental I e II. O prazo encerra-se no dia 30 de novembro.

De acordo com orientadora pedagógica Alícia Pasquali Panato os pais devem procurar as unidades escolares para fazer a matricula ou rematricula dos filhos.

Cris Freitas