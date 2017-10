Escola de Gastronomia Unesc: Curso ensina a preparar pratos saudáveis e com sabor

Participantes vão aprender sobre alimentação low carb

Ter uma alimentação saborosa, cuidar da saúde com a pratos low carb, e ainda sem a preocupação com o glúten e a lactose é possível. A Escola de Gastronomia Unesc oferece o curso “Confeitaria Funcional: Bolos sem glúten, sem lactose e low carb”. As inscrições estão abertas e aula ocorre na próxima segunda-feira, 23.

Os participantes vão aprender as técnicas para preparar receitas como o Angel Cake de amêndoas com frutas vermelhas e raspas chocolate, ou bolos, como o de Laranja com farinha de painço, chiffon de chocolate com farinha de amendoim, de abóbora com especiarias e nozes ou ainda o de maçã com mirtilos.

O encontro vai ser ministrado pela chef Deborah Ruthes. Os interessados em participar do curso podem entrar em contato no e-mail sce@unesc.net ou pelo telefone 3431-2570.

IMPRENSA UNESC