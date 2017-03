Escola do Bairro Bortolotto lidera a primeira etapa dos Jevs

A escola venceu as provas nas categorias masculino e feminino de atletismo na classificação geral da competição.

Os alunos das escolas da rede municipal e estadual de ensino participaram da primeira etapa dos 20º Jogos Escolares Venezianos (Jevs) nesta quarta-feira, 22, no campo do estádio Darci Marini. Foram disputadas várias modalidades do atletismo como corridas de velocidade, resistência, arremesso de dardo e disco, salto em distância e salto em altura.

Os campeões gerais da primeira etapa na classificação masculina foram as escolas:

1º lugar E.B.M. Bairro Bortolotto;

2º lugar E.E.B. Humberto Hermes Hoffmann;

3º lugar Escola Municipal Caravaggio;

4º E.E.B. Abílio César Borges;

5º lugar E.B.M. Líbero Ugioni;

6º lugar E.E.B Julieta Torres Gonçalvez.

E na classificação feminina foram as escolas:

1º lugar E.B.M. Bairro Bortoloto;

2º E.E.B. Abílio César Borges;

3º lugar Escola Municipal Caravaggio;

4º lugar E.E.B. Humberto Hermes Hoffmann;

5º lugar E.B.M. Líbero Ugioni;

6º lugar E.E.B Julieta Torres Gonçalvez.

O diretor do Departamento Municipal de Esportes, Hériton Luciano Sandrini, destacou que o Jevs é um momento importante para o esporte do município e que novos atletas estão sendo formados. “É uma oportunidade muito grande. Além de proporcionarmos a prática desportiva para nossos alunos e atletas, é algo muito importante para a saúde, o dia a dia, o seu crescimento e desenvolvimento como ser humano. Estamos vendo o surgimento de novos atletas que foram selecionados pelo Roberto Bortolotto e sua equipe de atletismo para competições a níveis estadual, nacionais e até mesmo internacionais, que logo irão iniciar os treinamentos”, ressaltou.

Segundo Sandrini as modalidades serão levadas para as escolas e passadas pelos professores de Educação Física que irão preparar os alunos para as próximas competições. A próxima etapa acontecerá na segunda quinzena de abril com os jogos do Moleque Bom de Bola, masculino e feminino. Ao todos serão oito etapas ao longo do ano que serão disputadas pelos alunos.

Cris Freitas com edição de Willians Biehl