Equipe infantil feminina é vice-campeã da Liga Voleibol de Santa Catarina

Nova Veneza conquistou o vice-campeonato da Liga Voleibol de Santa Catarina, neste sábado, 11 de novembro, jogando na cidade de Forquilhinha. A classificação para a final veio após uma bela atuação do time de voleibol infantil feminina diante da equipe de São José, vencendo por 2 a 0. Na decisão, as meninas fizeram um grande jogo, mas foram derrotadas para Forquilhinha por 2 a 0.

“A equipe disputou a competição com o objetivo de estar na vitrine e servir de espelho para as crianças da escolinha e atrair mais adeptos ao esporte. Sem nos importar com o resultado na competição, mas conseguimos ter êxito nas duas frentes. Criar uma escolinha de voleibol que já não existia mais em Nova Veneza e hoje contamos com mais 70 participantes de todas as idades. E estarmos na final na Liga de Voleibol de Santa Catarina. É o excelente resultado do trabalho do técnico Moacir Vefago Júnior e a todas meninas pela garra e vontade e ficar com o vice. Estamos muito contente tanto com o resultado das escolinhas quanto a equipe de rendimento”, afirmou o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini.

Ele acrescenta ainda que os resultados são provas do suporte que a administração de Rogério Frigo e Zé Spilere tem dado ao esporte. “Todo o suporte de condições de trabalho para que possamos desenvolver as modalidades com o máximo de excelência. Agradecemos muito a administração pelo empenho ao esporte de Nova Veneza”, pontuou.

“Nós estamos introduzindo um trabalho novo em Nova Veneza com as meninas mais novas para fazer um trabalho de base. E a equipe de competição serviu de espelho para incentivar a participação delas na modalidade”, revelou o professor Moacir Vefago Júnior.

A competição contou com 10 equipes, sendo duas etapas classificatórias onde as seis melhores passaram pra etapa final. Nova Veneza conquistou duas vitórias contra São Ludgero e São José e perdeu na final pra Forquilhinha.

Cris Freitas