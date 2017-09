Equipe de atletismo de Nova Veneza participa do Campeonato Brasileiro Caixa no Ceará

A equipe de atletismo do DME Nova Veneza/SER Mampituba irá participar do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), no Ceará. O evento contará com a presença do técnico Roberto Carlos Bortolotto e os atletas Larissa da Silva Lúcio, de 14 anos, na prova dos 1000 metros rasos; Luana Padilha, 14 anos, no arremesso de peso; Geovana da Silva, de 13 anos, no salto distância e Erick Moises A. da Silva, de 13 anos, no pentatlo.

“O campeonato vai ter a participação de mais de 600 atletas e Nova Veneza vai com uma perspectiva muito boa de medalha, principalmente, com a Larissa por ser a primeira de ranking brasileiro. A Larissa vai com a chance de ficar entre as três primeiras no pódio. Os outros atletas que também vão competir, com certeza, trarão na bagagem uma boa experiência”, comenta o técnico.

De acordo com o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini todo o planejamento programado no início do ano para a equipe do atletismo esta rendendo bons resultados. “Com o aval do prefeito Rogério Frigo e do vice Zé instituímos a equipe de rendimento e programamos toda a logística de treinamentos, transporte e idas às competições. Hoje, o atletismo esta alçando voos mais altos com atletas de várias comunidades do município. E Nova Veneza participa da maior competição nacional sub-16, colocando os neovenezianos na vitrine deste esporte”, revela.

O Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16 é uma realização da CBAt e da FCAt, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, em convênio com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e apoio do Governo do Estado do Ceará.

