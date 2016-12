Entre tudo que sonhei,

Boa parte pelo caminho se perdeu!

E alguns poucos que sobraram,

Encontram-se em estado grave na UTI!

Entre tudo que procurei,

Descobri que boa parte era mentira!

Que o sarcasmo do colega não era surreal!

E que me afogaria,

Em minha própria banalidade!

Entre as páginas que escrevi da minha vida!

Boa parte foi rascunho!

Que hoje perdido em uma gaveta qualquer,

Manchado pela lágrima,

Deteriora-se com o tempo!

Com o vento!

E o breve sofrimento,

Que acalenta a desrazão!

E proporciona asas à imaginação!

E entre tudo que escrevi!

Tudo que conheci,

Isento-me agora da verdade!

Da igualdade tão sonhada!

E da sede de tantas coisas que procurei!

E fez-me perder entre o caminho!