Entidades empresariais de Nova Veneza organizam palestra sobre vendas no Teatro Municipal

Alta Performance em Vendas é o tema do evento, gratuito, nesta quinta-feira, 20.

O franco desenvolvimento do turismo e o impacto gerado nas empresas de Nova Veneza faz aumentar a atenção das entidades empresariais locais para o preparo dos profissionais em todos os setores da economia. Com este objetivo, a Associação Empresarial (Aenove), a CDL de Nova Veneza e a Associação Neoveneziana de Turismo (Anet) se juntaram na organização da palestra Alta Performance em Vendas, nesta quinta-feira, 20, às 19 horas, no Teatro Municipal.

A instrução será comandada pelos mastecoaches especialistas em Vendas Renata Nunes e Marcelo dos Santos, da SBCoaching Corporate. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas neste formulário online. “No conteúdo da palestra apresentaremos estratégias e técnicas avançadas de atendimento e vendas para que os empresários e profissionais de vendas sejam mais assertivos e e efetivos em aumentar a base de clientes, o ticket médio e a taxa de conversão, impactando imediatamente na superação das metas”, conta Marcelo.

A união das associações empresariais em torno deste e de outros eventos direcionados à capacitação dos empreendedores e colaboradores das empresas de Nova Veneza apontam o caminho do associativismo como caminho para o desenvolvimento, aponta o presidente da Aenove, Guilherme Minatto. “Um treinamento como este beneficia os associados das três entidades. Percebemos um crescimento muito rápido, em especial no turismo, e quanto mais cedo nós estarmos bem preparados para isso, mais benefícios serão colhidos ao longo do tempo. A intenção sempre é atrair as pessoas e fazê-las voltar”, afirma.

João Pedro Alves