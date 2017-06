Engenharia Química da Satc fica em 3º lugar em concurso de cerveja

Realizado pelo Crea de Santa Catarina, evento reuniu acadêmicos no 1º Concurso Engenheiro Cervejeiro

O curso de Engenharia Química da Satc participou do 1º Concurso Engenheiro Cervejeiro, realizado pelo Crea-SC na sexta-feira, 9, e ficou em 3º lugar entre 30 equipes que se inscreveram. Os acadêmicos Schaiane Langer Junkes e Daniel Dassoler, orientados pela professora Carolina Resmini Melo Marques, desenvolveram uma cerveja Stout.

O resultado no concurso, segundo a professora Carolina, incentiva o ensino-aprendizagem da Satc. “A Schaiane e o Daniel se dedicaram bastante na produção da cerveja e elaboração do relatório. Estou muito feliz com o resultado do concurso, visto que isso é um reflexo do esforço e da aprendizagem dos nossos acadêmicos”, comentou Carolina.

O concurso foi promovido pelo Crea-SC e coordenado pela Câmara Especializada de Engenharia Química (CEEQ). Participaram estudantes de Engenharia Química, Engenharia de Alimentos e Agronomia das universidades catarinenses cadastradas no Conselho. Das 30 equipes inscritas, 23 cumpriram os requisitos publicados no edital do concurso e tiveram seus trabalhos avaliados no dia 3 de junho. A premiação foi realizada durante a Plenária nº 855 do CREA-SC, na sexta-feira, dia 9.

Imprensa da Satc