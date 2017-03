Encontros no SESI visam diminuição dos impactos do stress

Grupo de Gerenciamento do Stress foi apresentado nessa quarta-feira; inscrições ainda estão abertas

Foi dada a largada para a formação do grupo que pretende minimizar os impactos provocados pelo stress, considerado como o “mal deste século”. Nessa semana foi realizada a apresentação do primeiro Grupo de Gerenciamento do Stress, que será lançado no início de abril. A iniciativa, que tem como principal objetivo o combate ao problema que já é considerado uma preocupação de saúde pública, ainda está com inscrições abertas.

O grupo terá sete encontros com duas horas cada durante um período de dois meses. Os trabalhos serão conduzidos por uma equipe de profissionais da área de psicologia, nutrição e educação física. De acordo com a supervisora do Centro de Promoção da Saúde do Trabalhador, Kênia Chechetto Motta de Farias, o stress deteriora e incapacita as pessoas das mais variadas faixas etárias e, de forma relevante, a faixa etária produtiva.

“Isso acaba impossibilitando que elas pratiquem inúmeras atividades. Por isso, com o intuito de conduzir às pessoas ao melhor gerenciamento do stress individual, melhorando assim a saúde e a qualidade de vida, é que o SESI de Criciúma criou este grupo”, esclarece Kênia.

Os encontros do Grupo de Gerenciamento do Stress serão realizados no Auditório do SESI Criciúma todas as quartas-feiras à noite – 2º Piso (Rua Marechal Deodoro, 234, Centro, Criciúma). Os interessados em aderir ao Grupo de Gerenciamento do Stress podem entrar em contato no e-mail: kenia.farias@sesisc.or g.br ou no telefone 3431-9852 com Juliana.

Douglas Saviato