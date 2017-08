Encontro reunirá 47 seminaristas diocesanos em Caravaggio

De 25 a 27 de agosto, a comunidade de Caravaggio, em Nova Veneza, acolhe o Encontro dos Seminaristas da Diocese de Criciúma. A atividade, promovida anualmente, sempre nesta época, reúne os 47 seminaristas diocesanos dos seminários Menor, Propedêutico, Filosófico e Teológico. O encontro contará com a presença dos padres formadores José Aires de Souza Pereira e Aguinaldo Zucchinali, (Seminário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio – Nova Veneza), Antônio Marcos Machado Madeira (Seminário Filosófico de Santa Catarina – Brusque) e Oscar Paulo Pietsch (Seminário Teológico Bom Pastor – Florianópolis).

O encontro inicia às 17h de sexta, 25, com a acolhida dos seminaristas no Seminário, seguida pela celebração da missa, às 19h30min, no Santuário. O sábado, 26, contará com momentos de palestra, oração, animação e lazer. “É um encontro de convivência e de espiritualidade, um momento para a formação e integração dos nossos seminaristas. A temática proposta no sábado pela manhã será a espiritualidade mariana. Nós convidamos o Frei Marcos Huk (OSM) para falar sobre a importância de Maria na vida do vocacionado”, relata padre José Aires Pereira. Outros dois momentos importantes de sábado serão a reza do terço, às 17h, e a missa, às 19h, no Santuário. “À noite, teremos a celebração das ordens menores, que é o Acolitato e o Leitorato de 13 seminaristas de Teologia. A missa será presidida pelo bispo Dom Jacinto”, acrescenta padre Aires.

Dos 47 seminaristas diocesanos, três são do seminário Menor, 10 do Propedêutico, 15 do seminário de Filosofia e 19 de Teologia. No domingo, 27, eles encerram seu encontro com a participação na Caminhada Vocacional Diocesana, que terá início às 08h, na rótula de acesso a Rio Maina, até o Santuário de Caravaggio, culminando com a missa e o almoço de confraternização.

Bibiana Pignatel