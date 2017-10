V Encontro de Mulheres Cooperativistas da Coopera acontece dia 04 de novembro

As inscrições para o V Encontro de Mulheres Cooperativistas, promovido pela Cooperativa Pioneira de Eletrificação – Coopera, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de novembro, no site. É grande a expectativa do público feminino para o evento, que acontece no dia 04 de novembro (sábado), a partir das 14 horas, no Centro de Multiuso Santa Isabel, em Forquilhinha.

O encontro chega à sua quinta edição e terá como principal atração a palestra motivacional de Eliseu Hoffmann, que falará sobre o tema: “Mulher: Sem Limites para Crescer”. O evento também contará com a participação especial da comediante Dona Maricotinha que irá animar e divertir o publico com suas piadas e, ainda, para finalizar haverá a distribuição de brindes pra todas as participantes. Quem quiser mais informação pode ligar para os telefones: 21021214 / 21021237 / 21021245.

Débora da Silva Cândido