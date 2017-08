Encontro define regras para circulação de veículos na orla do Balneário Rincão

Nos próximos dias serão colocadas as placas de sinalização para orientação dos motoristas

Reunião na noite desta quarta-feira definiu as regras para a circulação de veículos na baixa temporada no Balneário Rincão. Encontro realizado no gabinete do prefeito Jairo Custódio contou com a presença do vice-prefeito Luiz Laurindo, do presidente da Câmara Jorge Amorin Costa, o Jorge do Mosquito, vereadores Ramires Lino, Luiz Carlos Pinto, o Pico, João Piccolo, Marcos Petry e Charles da Rosa, representante da Associação de Surfista de Balneário Rincão Daniel Marques, engenheiro ambiental Paulo Amboni, engenheiro Nestor Back, comandante da Polícia Militar Rafael Steinert e policial Daminelli, além de pescadores.

Ficou definido a delimitação da área proibida para o trânsito de veículos, desde a plataforma Norte até a área de entrada dos jets ski na Zona Sul. Fora desta área os veículos poderão trafegar, mas sem abusar da velocidade. Somente estarão liberados para trafegar por este local, os pescadores desde que tenha identificação nos veículos. A maior preocupação dos rinconenses é de não prejudicar o meio ambiente e também não atrapalhar o trabalho dos pescadores.

Já nos próximos dias, o prefeito Jairo Celoy Custódio vai autorizar a colocação das placas de sinalização e baixar um decreto para a regulamentação das normas definidas. O encontro foi realizado devido a população estar reclamando da ação da Polícia Militar que vinha autuando os veículos que estavam passando na orla marítima. Para o comandante da Polícia Militar, as regras estabelecidas vêm ajudar o trabalho da polícia, principalmente com a regulamentação e a colocação das placas de sinalização. “Com a colocação da sinalização, os veículos que desobedecerem e insistir em andar nos locais proibidos serão autuados”, explicou o comandante.

O presidente da Colônia de Pescadores e vereador João Piccolo explicou que existe uma decisão judicial que permite os pescadores andar pela beira mar, principalmente quando estão fazendo o cerco a um cardume de peixe. O presidente da Câmara Jorge Amorin Costa, o Mosquito, defendeu que os pescadores precisam trabalhar e para isso ficou acordado que para poderem circular sem ser autuado pelo Polícia Militar os pescadores terão os carros adesivados e receberão um protocolo da Colônia de Pescadores.

Prefeitura Balneário Rincão