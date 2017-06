Empresas associadas ao Simec aderem ao Programa de Aprendizagem

Seis empresas associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico de Caravaggio (Simec) vão participar do curso de Alimentador de Linha de Produção, que será realizado em parceria com a Satc. Spilrod, Fundição Mademil, Metalúrgica Spillere, Siderúrgica Colina, Fundição Nobre e Grupo Ronchi, todas de Caravaggio, em Nova Veneza, estão inseridos no Projeto Jovem Aprendiz.

De acordo com o presidente do Simec, Rogério Mendes, as empresas que aderiram vão cumprir a cota de aprendizes que cada uma necessita contratar. “Vamos fazer um trabalho de inserção destes novos jovens ao mercado de trabalho, com a oportunidade deles entrarem na indústria e desenvolverem carreira dentro das empresas”, destaca Mendes.

O que é?

Jovem Aprendiz é um projeto que virou Lei no Brasil em 2000 e foi regulamentada em 2005. Ela determina que toda empresa de grande ou médio porte deve ter de 5% a 15% de aprendizes entre seus funcionários. Os aprendizes são geralmente jovens de 14 a 26 anos, porém para o setor metal mecânico o candidato necessita ter 18 anos, ou fazer ainda neste ano de 2017.

O curso feito terá duração de 24 meses e é dividido em dois módulos. O primeiro foca na aprendizagem teórica: é o programa de aprendizagem profissional metódica, ministrado pela SATC de forma gratuita, ou seja, o aprendiz não pagará nada pelo curso.

O segundo módulo é a aprendizagem vivencial, que é a prática no ambiente de trabalho, sob a supervisão do orientador interno da empresa que deseja treinar o candidato. Durante todo o programa de aprendizagem o jovem será remunerado, onde o jovem além de uma capacitação terá uma renda extra fixa durante os 24 meses de duração.

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (48) 3431-7575 .

João Manoel Neto / Foto: Willians Biehl