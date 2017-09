Empresários do Sul são exemplo de boas práticas de governança corporativa familiar

Com o objetivo de desenvolver os principais gestores das empresas da região Sul, a Associação Empresarial de Criciúma (Acic) iniciou na noite desta segunda-feira, 18, o curso “As melhores práticas de governança corporativa e familiar”, ministrado pelas especialistas no assunto, as psicólogas Patrice Gaidzinski e Debora Mabel Sônego Búrigo.

“No primeiro semestre deste ano realizamos uma capacitação com foco na governança corporativa familiar, introduzindo os conceitos básicos desta gestão, e agora trouxemos novamente o assunto de forma ainda mais aprofundada, com exemplos das melhores práticas de governança, onde os próprios empresários da região estarão falando de suas experiências. Trarei os conceitos básicos, mas os empresários é que serão os professores”, destaca Patrice.

A diretora executiva da Acic, Julita Volpato, reforça a importância da iniciativa. “Em cada evento de capacitação que promovemos estamos cumprindo o nosso papel de contribuir com o desenvolvimento da região. Com o treinamento dos profissionais tornaremos as empresas mais competitivas e construiremos outra realidade”, coloca. “Algumas organizações repassam as suas gestões para terceiros porque não conseguem superar conflitos internos de família e este trabalho de qualificação fortalece as empresas”, conclui.

Compartilhando experiências de sucesso

O curso que segue até quinta-feira, 21, conta com a participação das empresas convidadas Tintas Farben e Eliane Revestimentos Cerâmicos, que apresentaram na primeira noite de curso seus cases de implantação e prática de Conselho Consultivo e de Administração. Já as empresas GAM e Viação Ouro e Prata compartilharão suas experiências com a implantação do Conselho de Família nesta terça-feira. Para falar das gerações das empresas familiares e suas práticas de desenvolvimento e reflexão de escolha de carreira, os cases da Copobrás e da GAM acontecerão no penúltimo dia de treinamento.

A participação da Farben teve a presença do fundador da empresa Jayme Zanatta e dos quatro filhos Elton, Jayme Filho, Edmilson e Edilson. “A aplicação das melhores práticas de governança faz com que consigamos perpetuar as empresas, dar perenidade a elas e a Acic tem um papel primordial neste processo”, reforça o vice-presidente da Tintas Farben, Edmilson Zanatta, também diretor da Acic.

O presidente do Conselho de Administração da Eliane Revestimentos Cerâmicos, Roberto Gaidzinski Bastos, que há 12 anos ocupa o cargo, falou um pouco da história da empresa, que possui, atualmente, 56 membros familiares. “O Conselho de Administração é o órgão principal da governança corporativa, é o ponto de equilíbrio entre a família, sociedade e o negócio. O conselho também precisa estar focado no futuro da empresa, ao contrário da gestão, que prioriza o presente”, pontua. “Não houve um dia específico que decidimos implantar a governança corporativa, alguns fatores, porém, favoreceram esse processo como a experiência em sociedade do fundador, processos adotados de forma empírica, implantação da Associação da 3º Geração, consultoria de empresas familiares, formação de sucessores familiares e implantação do programa de conselheiros”, acrescenta.

Pilares para a melhor gestão da empresa familiar

– Ter uma cultura familiar e de negócios que dê apoio ao profissionalismo na empresa;

– Adotar práticas e sistemas corporativos para gerenciar sistematicamente o desempenho dos executivos familiares e não familiares;

– Traçar um Plano de Negócios, de Família e Patrimonial;

– Desenvolvimento de líderes de forma organizada.

Deize Felisberto