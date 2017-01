Empresários do Sul participam do 15º Inspiramais

Comitiva formada por 32 participantes ficará quatro dias em São Paulo para participação no único Salão de Design e Inovação de Materiais da América Latina, entre outros eventos voltados à moda

Empresários do ramo de confecção do Sul catarinense participam nesta segunda e terça-feira, dias 16 e 17, da 15ª edição do Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes, que ocorre no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo.

O Salão tem como principal missão inspirar toda a cadeia produtiva da moda brasileira e internacional, proporcionando a valorização dos produtos nacionais, troca de conhecimento e apresentando materiais inéditos, que se destacam pelo design e tecnologia inovadores, além de pensamento sustentável.

Durante dois dias, o Inspiramais vai receber cerca de 100 expositores e mais de cinco mil visitantes – entre empresários dos segmentos calçadista, confecção e moveleiro, estilistas, designers e formadores de opinião –, além de contar com a exposição de 15 projetos e uma programação com palestras e oficinas ministradas pelos consultores do Núcleo de Design da Associação Brasileira de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal).

Na oportunidade, serão lançados mais de 750 novos materiais desenvolvidos pelas empresas de Materiais para Moda participantes do Fórum de Inspirações do evento, que teve etapa local em Criciúma, em setembro.

Os 32 empresários da região terão acesso ainda a conteúdos exclusivos durante o Salão, como o Walk Fashion, com visitas guiadas por profissionais especializados à empresas e lojas para a busca de inspirações.

Já nos outros dois dias de viagem a comitiva irá visitar as feiras paulistas Couro Moda, Prêt-à-Porter e Fenin Fashion, além de participar de palestra com a consultora de moda de renome nacional, Denise Morais, à convite da empresa Ima Textil. A viagem tem realização do Sebrae/SC e Assintecal, por meio de convênio nacional, com apoio do Núcleo de Moda Sul Catarinense (NMSC).

“São oportunidades de pesquisa importantíssimas para desenvolver o espírito criativo de nossos empresários e profissionais de moda da região. Tudo para o desenvolvimento de coleções inovadoras, que possam transmitir valores essenciais e verdadeiros ao consumidor”, explica a consultora do Sebrae Sul/SC, Juliana Ghizzo.

Caroline Bortot