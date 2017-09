ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“MDB” EM TURVO – O “Seu” Vinícius Gabriel participou ativamente da política turvense e sabe muitas histórias da época quando foi um dos integrantes do grupo pioneiro do “MDB” que depois passou a se chamar PMDB. Na época quem comandava a política era a Arena e eles foram até desdenhados pelos adversários que diziam que era somente quatro “aventureiros” , “comunistas” e alguns mais radicais diziam que eram uns “bêbados”. Ele lembra que o MDB teve somente alguns candidatos a vereador na sua primeira eleição há várias décadas e os dois mais votados foram Hugo Manenti e Idalino Sartor. Um deles era muito participante da comunidade e o outro nem tanto mas o mais votado não foi o que mais trabalhava pela comunidade. Gabriel anotava num caderno o número de possíveis votos para Idalino Sartor mas depois de mais de 416 votos anotados falou para Sartor que reclamou porque achou pouco. Foi quando Gabriel disse: “divide este número por quatro.” E não é que bateu exato neste número pois ele obteve 106 votos. Vinícius é daquelas pessoas que adora a leitura de jornais e a política sempre foi uma paixão. É casado com a professora Rosa e pai do Delegado Ulysses Gabriel e de Jaison.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

VALE DO ARARANGUÁ

_Eu conversei com o amigo e colega do VG, Lalo Pietsch, em Turvo. Vamos fazer uma parceria forte para trabalhar no vale do Araranguá.

_Ainda repercute muito na região o fechamento anunciado para outubro da unidade da JBS de Morro Grande.

_O tradicional clube Grêmio Turvense que está na nova sede está comercializando novos títulos. A estrutura deste clube é invejável e merece ser usufruída por seus associados

DA HORA

_Um empresário da região está com planos de construir um centro de eventos aqui na cidade.

_Sanciro Ghislandi e seu netinho, e os Confrades Chico Ghellere e Paulo da Costa Nunes foram assistir o jogo da seleção em Porto Alegre.

_Um café colonial e uma sorveteria de uma rede famosa serão instaladas no centro da cidade.

_Nova Veneza está na moda e atraindo investidores turísticos, principalmente os gastronômicos mas neste setor quem não está bem preparado não vai conseguir êxito. Os restaurantes e estabelecimentos do gênero que estão bem solidificados, são os familiares.

_Com o padrão de qualidade que hoje tem por aqui, quem chega tem que ser igual ou melhor e para isso leva tempo. Alguns restaurantes que chegaram por aqui nesta fase estão em dificuldade.

_Há outro detalhe importante a ser levado em conta, Nova Veneza ainda é “fechadinha”, e quem chegar e não se entrosar com a comunidade dificilmente vai vingar. Tem que chegar de mansinho, pedir licença para entrar com toda a educação.

_A Oftalmologista Thaís Bacha Berti terá sua clínica no Metropolitan Business Center. Ela atende em Nova Veneza nas quarta-feiras.

_A Pan & Vin vai viajar através da Ícaro Turismo, de Criciúma. Eu recomendo esta agência que é muito eficiente e tem 30 anos de tradição.

_Por aqui uma caipirinha de cachaça boa, vodka, rum ou steinhager está custando em alguns locais menos de R$ 10,00 mas há quem cobre quase R$ 20,00. Melhor mesmo é parar de beber.

_Lamentável a morte de Altanir Jaime Gava depois de vários dias na UTI após um acidente de carro. Eu estive com ele poucos dias antes numa degustação na Vinícola Casa Savóia, empreendimento no qual foi um dos mentores. Nova Veneza perde uma cabeça privilegiada. Condolências aos familiares.

_O Dentista Paulo Ribeiro Júnior que é goiano, e manda bem na cozinha, preparou um saboroso arroz com pequi e marreco ensopado para os amigos da Pan & Vin.

_O nosso amigo Marcelo Viola, do Restaurante Carèas, de Caravaggio, avisa que com este calor a feijoada será servida mais neste sábado, depois vai reforçar o cardápio de grelhados, saladas e outros pratos mais adequados para este clima. Valeu.

NA POLÍTICA

_O deputado estadual João Amin (PP) esteve em Nova Veneza ontem no seminário de qualificação de lideranças municipais.

_Será que nas próximas eleições, o vereador Aroldinho Frigo vai enfrentar Ângela Panatto Ghislandi na majoritária?

_Nos próximos dias será apresentado o processo de expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere ao presidente do PMDB Dado Ghislandi.

_Está demorando a reabertura total do Hospital São Marcos e para a população mais carente dificulta quando tem algum problema de saúde e que precisa de internação.

_Praticamente está acabando o ano e até agora pouco foi feito em termos de obras neste primeiro ano de mandato e vai ficar por isso. Frigo disse que as obras vão iniciar em 2018.

_O prefeito Rogério Frigo que nos dois primeiros mandatos fez obras importantes, no início deste terceiro está num ritmo bem diferente.

_O contexto político e econômico daquela época era bem diferente e as demais prefeituras da região também estão fazendo somente o básico.