Eletricistas da Coopera são homenageados

A Cooperativa Pioneira de Eletrificação- Coopera, com sede em Forquilhinha, comemorou nesta terça-feira, dia 17, o Dia do Eletricista e do Eletrotécnico. Com a intenção de valorizar e mostrar o reconhecimento aos profissionais que atuam diariamente na cooperativa foi oferecido um café da manhã especial. Na Cooperativa são mais de 40 homens os responsáveis pela energia que chega às residências e empresas dos mais de 20 mil associados.

Para marcar a data, além de participarem do café com a presença do presidente Walmir Rampinelli e do gerente Rogério Feller, os profissionais receberam como brinde uma caricatura. O presidente aproveitou o momento para agradecer o trabalho e a dedicação dos profissionais e, ainda, parabenizou a todos pelo dia. “Os eletricistas são parte fundamental da cooperativa e nada mais junto homenageá-los”, salientou.

Os eletricistas são responsáveis pela instalação e manutenção das redes de energia elétrica, garantindo conforto e segurança nas ruas, nas casas e no ambiente de trabalho das pessoas. “Às vezes na correria do dia-a-dia acabamos esquecendo o quanto eles são importantes para o desenvolvimento da cooperativa e dos municípios, por isso a importância de lembrar da data e prestar as homenagens”, comentou o gerente Rogério Feller.

Débora Da Silva Cândido