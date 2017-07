Eleita a nova executiva do Conselho Municipal da Juventude de Nova Veneza

Gabriel da Conceição será presidente, vice-presidente Manuela Panciera Bitencourt, secretária geral, Júlia Gava e secretária Caren Sávio Brunelli.

Tomaram posse na manhã deste sábado, dia 15, os novos membros do Conselho Municipal da Juventude, biênio 2017-2019, no Teatro Municipal, em Nova Veneza. Na oportunidade foram eleitos como presidente do conselho, Gabriel da Conceição, vice-presidente Manuela Panciera Bitencourt, secretária geral, Júlia Gava e secretária Caren Sávio Brunelli.

O secretário de Educação, Elzio Milanez falou sobre a bandeira da juventude defendida em campanha. “É um projeto que obrigatoriamente deve estar desvinculado a partido político. A presença dos políticos é no sentido que, nós queremos sim, a juventude de Nova Veneza organizada. Para isso é preciso que algumas barreiras caiam para que o jovem seja forte, se valorize e tenha a oportunidade. Fui secretário aos 26 anos e prefeito com 32 anos e outros políticos do município também tiveram essa oportunidade. Vocês jovens são a maioria e comecem a ter opinião própria, se organizar e dizer que querem dar um norte ao nosso município. É essa bandeira que vocês devem levantar e não a do número do partido. Cada um tem sim a sua preferência política partidária, mas não pode fazer do número o norte”, afirma.

“O jovem é o presente, não o futuro como dizemos e vocês tem que se manifestar no dia a dia nas ações. Amanhã vocês estar ocupando os nossos espaços. Esse é o caminho dar oportunidade a juventude de participar das ações do município. Vocês tem ideias novas, sem vícios e realmente pensam no futuro da sua cidade”, ressalta o deputado estadual, Dóia Guglielmi.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo enalteceu que a valorização e a oportunidade aos jovens. “Muito se fala em todas as eleições da participação do jovem na política e isso passa despercebido durante os quatros anos. Vocês precisam buscar o espaço, se valorizar e ser persistente sabendo o que querem para a juventude. Nenhum prefeito vai ser contra e a juventude merece conquistar o seu espaço e fazer parte do processo politico. Amanhã serão vocês que ocuparam as cadeiras de vereador, prefeito ou secretário. Nós precisamos de vocês para dar as diretrizes e decidir o que é necessário fazer no município para a juventude. Nós iremos sentar, discutir e traçar metas e se precisar buscar recursos vamos trabalhar juntos. Vamos esquecer a questão partidária, nós estamos aqui para tratar de um projeto maior por Nova Veneza. E no nosso governo o jovem vai ter voz e vez”.

Os eleitos

“Acredito que cada opinião, ajuda e força vai somar para o que queremos construir. Vamos precisar da participação de vocês e cativar ainda mais jovens para o conselho”, comenta a vice-presidente do conselho, Manuela Panciera Bitencourt.

O presidente eleito Gabriel da Conceição falou sobre a falta de participação de ações importantes. “Nós precisamos nos envolver mais e participar ativamente em questões que beneficiam a juventude. E não é por falta de oportunidades, porque em festas participamos. É preciso conscientizar e mudar esse pensamento. A Semana da Juventude irá acontecer em agosto e teremos muito trabalho pela frente. Podemos pensar em criar um Observatório Social, mas devemos nos unir, projetar e pensar no futuro”, finaliza.

Prestigiou ainda o ato, o vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, Edaltro Bortolotto e os vereadores Aroldo Frigo Júnior, César Pasetto, Milton Somariva e Arlindo da Silva, licenciado.

