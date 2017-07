Eleição para executiva do Conselho Municipal da Juventude acontece neste sábado

Os novos membros do Conselho Municipal da Juventude, biênio 2017-2019 tomam posse neste sábado, dia 15, às 9h, no Teatro Municipal de Nova Veneza. Ainda no encontro, acontecerá à eleição para a executiva do conselho para definir o presidente, vice, secretário geral e secretário.

O grupo é composto por integrantes de cada partido com representação na Câmara de Vereadores, dois indicados da direção de cada escola com ensino médio, doze indicados pelo poder executivo, um representante de cada movimento religioso, um integrante do conselho estadual da juventude, um do conselho tutelar e cada comunidade irá indicar através das escolas com ensino fundamental. Entre seus objetivos do conselho são dar voz às necessidades da juventude no município, auxiliando na criação de políticas públicas e projetos que atendam aos jovens neovenezianos.

De acordo com o diretor municipal da juventude, Guilherme Gava, o conselho vai atuar junto com o departamento. “A primeira ação a ser desenvolvido em conjunto com o departamento é a Semana da Juventude no final do mês de agosto conforme lei municipal. Em paralelo, o departamento vem buscando parcerias para algumas ações no município. E agora com o Conselho Municipal vai dar mais força a projetos que estamos desenvolvendo para que sejam executados para benefícios dos jovens neovenezianos”, revela o diretor.

Cris Freitas