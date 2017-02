Eleição da nova direção do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde acontece dias 08 e 09 de fevereiro

O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e região (Sindisaúde) realiza nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2017, a eleição da nova direção. Uma única chapa fez a inscrição.

O atual secretário do Sindicato, João Batista Martins Estevam concorre à presidência da entidade. O atual presidente Cléber Ricardo Cândido integra a composição da chapa. A gestão é de quatro anos (2017-2021). Um total estimado de 3,3 mil sócios do sindicato devem votar no pleito. No total, serão disponibilizadas oito urnas sendo quatro fixas e as demais percorrerão em diversos horários os hospitais da Região.

LOCAIS E HORÁRIOS DE VOTAÇÃO

Urnas fixas dias 08 E 09:

Urna 1 – Sede do Sindisaúde localizado na Rua Santo Antônio, 1027 Cep: 88811-040, no Bairro Cruzeiro do Sul, Criciúma – SC – Das 8h às 17h.

Urna 2 – Hospital São José – Das 6h30 às 20h.

Urna 3 – Unimed – 6h30 às 20h. Urna 4 – Hospital de Araranguá e Samu – Das 6h30 às 20h.

URNAS ITINERANTES:

Urna 5 – Hospital São João – Das 6h30 as 8h30 e das 12h30 às 14h. No período da noite das 18h às 20h. As Clinicas, consultórios, laboratórios e demais locais as urnas passarão no intervalo de trabalho . Urna 6 – Hospital Santa Catarina –Das 6h30 às 8h e das 18h30 às 20h.

Casa de Saúde do Rio Maina – Das 11h30 as 12h30 e, das 17h às 18h.

DIA 08 DE FEVEREIRO:

Hemosc – Das 8h30 as 9h30

DIA 09 DE FEVEREIRO:

Hemosc – Das 13h30 as 14h30

DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO:

Hospital São Marcos de Nova Veneza – Das 10h às 11h e das 15h as 16h30.

DIA 08 DE FEVEREIRO:

Samu Criciúma – Das 13h30 as 14h30

DIA 09 DE FEVEREIRO:

Samu Criciúma – Das 8h30 as 9h30

Urna 7 – 08 DE FEVEREIRO

Hospital São Judas Tadeu de Meleiro – Das 6h30 às 8h e das 18h30 às 20h.

Hospital São Sebastião de Turvo – Das 9h00 às 10h

09 DE FEVEREIRO

Hospital de Meleiro – Das 12h30 as 13h30

Hospital de Turvo – Das 15h às 16h

08 DE FEVEREIRO:

Hospital São Roque de Jacinto Machado – Das 11h às 12h e das 16h30 as 17h30.

DIA 09 DE FEVEREIRO:

Hospital Jacinto Machado – Das 9h30 às 11h

08 DE FEVEREIRO:

Hospital Nossa Senhora de Fátima de Praia Grande – Das 14h às 15h.

09 DE FEVEREIRO:

Hospital Praia Grande – Das 6h30 as 7h30 e das 18h30 as 19h30

Urna 8 – 08 E 09 DE FEVEREIRO

Hospital Dom Joaquim de Sombrio – Das 6h30 às 8h e das 18h30 as 19h30 – Cisamesc e clínicas nos intervalos de trabalho.

Hospital São Donato de Içara – Das 6h30 às 8h e das 18h30 às 20h.

Hospital São Roque de Morro da Fumaça – Das 9h30 às 11h.

Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga – Das 12h30 às 14h

QUEM PODE VOTAR:

*Sócios do Sindisaúde com mais de três meses de filiação;

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

-Carteira de identidade com foto e ou crachá de identificação do local de trabalho;

-Carteira de Sócio ou comprovante de pagamento com demonstrativo de recolhimento como associado;

Maristela Benedet