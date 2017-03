Ela é muito a frente do seu tempo!

“Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos.” Martha Medeiros

SIM, nós que somos e adoramos Carnaval…queremos um bloquinho nos Alpes Venezianos…no pré-Carnaval. Bora?

Dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas claro que isso só a titulo de comemoração…afinal de contas todos os dias devem ser dedicados à elas. Parabéns!

Susan Bortoluzzi Brogni, uma mulher muito a frente do seu tempo. #Fato

COSTELAÇO DO METRÔ! Na próxima sexta-feira (10) acontece o 6º Costelaço do Metrô, a partir das 20 horas, no Salão de Festas da Igreja Matriz São Marcos. Ingressos estão disponíveis com integrantes da diretoria. Vale lembrar que no evento haverá a apresentação do novo elenco, o lançamento do uniforme e da grife do Metrô.

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Li no Twitter: “Minha família é bilíngüe: fala português e gritando!”

Parabéns aos aniversariantes da semana: Neice da Silva Back, Ruy Luiz Machado, Soraia dos Santos Bortolotto, Ieda Ghellere e Leandro Melo.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!